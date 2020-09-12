Папа римский назвал секс «божественным удовольствием»

Таким откровением Папа поделился с итальянским писателем и активистом Карло Петрини.
«Удовольствие исходит непосредственно от бога, оно не католическое, не христианское или чье-либо еще, оно просто божественное», — сказал понтифик.
Он также уточнил, речь идет о «простом и нравственном», и что церковь всегда будет порицать «бесчеловечное и пошлое» удовольствие.
По его мнению, секс должен делать любовь красивой и гарантировать продолжение рода, а хорошая еда — приносить человеку здоровье.
Мораль об отрицании любого удовольствия априори чрезмерна, считает Папа.