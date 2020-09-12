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Жизнь

Папа римский назвал секс «божественным удовольствием»

Папа римский Франциск заявил, что современная католическая церковь не порицает получение удовольствия от секса или вкусной еды. Неверные трактовки этого вопроса в прошлом, по его мнению, принесли большой вред, пишет РБК.

Владимир Путин в Ватикане у Папы Римского.
Владимир Путин в Ватикане у Папы Римского.
kremlin.ru

Таким откровением Папа поделился с итальянским писателем и активистом Карло Петрини.

«Удовольствие исходит непосредственно от бога, оно не католическое, не христианское или чье-либо еще, оно просто божественное», — сказал понтифик.

Он также уточнил, речь идет о «простом и нравственном», и что церковь всегда будет порицать «бесчеловечное и пошлое» удовольствие.

По его мнению, секс должен делать любовь красивой и гарантировать продолжение рода, а хорошая еда — приносить человеку здоровье.

Мораль об отрицании любого удовольствия априори чрезмерна, считает Папа.

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