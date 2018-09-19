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Папа Римский считает сексуальность «даром божьим»

Секс и сексуальность — это дар божий, который дан человеку для любви и рождение новой жизни, пояснил Папа Римский Франциск молодым верующим из приходов Франции. ТАСС пишет, что понтифик привел пример из жизни пожилых пар.

Встреча Владимира Путина с Папой Римским Франциском.
Встреча Владимира Путина с Папой Римским Франциском.
kremlin.ru

Страстная любовь между мужчиной и женщиной дает вечную жизнь, сказал Папа и напомнил, что Бог создавал и мужчину, и женщину по собственному подобию. Но он призвал различать «сексуальность от бога» и ту, что «оторвана от любви и используется для развлечения».

Франциск имел ввиду заработок на индустрии секса и порнографии. «Поэтому свою сексуальность нужно беречь», — предупредил понтифик. Он вспомнил, как встречался на площади Святого Петра с пожилыми парами, которые прожили вместе по 60 лет. Он назвал «настоящей сексуальностью» ту, что происходит от глубокой любви.

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