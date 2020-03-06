Папа римский внезапно высказался о пользователях соцсетей

В современную цифровую эру люди озабочены фиксированием моментов жизни для последующей публикации, а не собственно жизьнью. Такую мысль высказал папа римский Франциск, пишет «Интерфакс».

«Молодые люди, и взрослые тратят свою жизнь на поверхностные вещи. Они думают, что живут. На самом деле внутри они уже мертвы», — сказал понтифик в своем обращении по случаю Всемирного дня молодежи, который ежегодно празднуют католики в дни Великого поста.

По мнению папы, в поисках удовольствий через развлечения, в стремлении поймать ускользающие моменты люди погружаются в «цифровой нарциссизм».

У самого папы Франциска есть профиль в твиттере, на который подписано 27 млн. человек, и аккаунт в Инстаграме — там у понтифика 6,5 млн. подписчиков.