Парад кораблей на Телецком озере перенесли из-за пандемии

Традиционный «Телецкий водный праздник», а также парад кораблей ко Дню военно-морского флота перенесли из-за коронавируса, пишет «Наш Бийск».

В информационно-туристическом центре «Кедрогор» пока не могут назвать точную дату, но предварительно праздник запланировали на август.

Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Все турбазы на берегу Телецкого озера полностью забронированы на ближайшие выходные, отмечает издание.

Традиционный «Телецкий водный праздник» и парад кораблей Телецкого озера проходит в Артыбаше. В программе обычно спортивные конкурсы, презентации подводного мира легендарного озера, культурологические и этнографические экскурсии, концерт и салют.

Парад кораблей на Телецком озере. Предоставлено организаторами.

Парады в России

26 июля в главном военно-морском параде (в Санкт-Петербурге и Кронштадте) планируется привлечь 46 кораблей, катеров и подводных лодок, самолеты и вертолеты морской авиации и более 4 тыс. военнослужащих.

Всего в парадах ко Дню ВМФ примут участие более 250 кораблей и судов различных классов, около 80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники, около 15 тыс. военнослужащих, пишет ТАСС.

Парад в Петербурге начнется в 11.00. По примерной оценке, торжество продлится 65 минут, после чего военные корабли перебазируются в Кронштадт, добавил 5 канал.

Трансляцию в прямом эфире будет вести телеканал «Санкт-Петербург».