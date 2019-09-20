Парапланерист показал на видео свой полет над действующим вулканом

Экстремальный полет на параплане над действующим вулканом Фуэго в Гватемале попал на видео.

Экстремал поднялся на соседний неактивный вулкан, чтобы использовать его в качестве площадки для старта. Парень подлетел к Фуэго, который выпускал столб пепла и пролетел совсем рядом с жерлом.

«Атмосфера была довольно стабильной, турбулентность не очень сильная. Но шум и камни из кратера немного пугали. Я пролетел один раз и скоро вернусь сюда снова, чтобы повторить все ночью, когда будет видно красную лаву», — рассказал парапланерист.

Фуэго — один из самых активных вулканов в стране, пишет mail.ru. Последнее сильное извержение происходило в ноябре 2018 года.