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Жизнь

Параскева Грязниха. Что категорически запрещено делать 27 октября

27 октября в народе отмечают День Параскевы Грязнихи. Также этот праздник называют Параскевой Пятницей, Льнянихой и Трепальницей. Что ни в коем случае нельзя делать сегодня — в материале altapress.ru.

Церковь.
Церковь.
СС0

Что запрещено делать на Параскеву Грязниху?

27 числа нельзя делать уборку, стирать, готовить и вязать. Единственное, что позволяли себе предки в знаменательную дату, — шитье из льна. Это занятие, считали они, «убивает» злое влияние нечисти, придает гармонию и спокойствие.

Кроме того, в праздник не рекомендуют смеяться и веселиться — в противном случае грядущая старость может оказаться полной слез и страданий.

Не следует на Грязниху одеваться в старые, потрепанные вещи. Женщины и мужчины на Руси надевали лучшие наряды и в них отправлялись на праздничную молитву или просто прогулку.

Еще один запрет сегодня относится к волосам. Беременным их не советуют расчесывать — иначе, по поверью, Богоматерь не поможет в родах.

Девушка. Волосы
Девушка. Волосы
ССО

Приметы дня

  • Подул западный ветер — к сырости;
  • Яркие звезды на Параскеву — к хорошему урожаю;
  • На Грязниху большая грязь — зима совсем близко;
  • 27 октября выпал снег — май будет ненастным;
  • Вороны раскаркались — к теплу.
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