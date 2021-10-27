Параскева Грязниха. Что категорически запрещено делать 27 октября

Что запрещено делать на Параскеву Грязниху?
27 числа нельзя делать уборку, стирать, готовить и вязать. Единственное, что позволяли себе предки в знаменательную дату, — шитье из льна. Это занятие, считали они, «убивает» злое влияние нечисти, придает гармонию и спокойствие.
Кроме того, в праздник не рекомендуют смеяться и веселиться — в противном случае грядущая старость может оказаться полной слез и страданий.
Не следует на Грязниху одеваться в старые, потрепанные вещи. Женщины и мужчины на Руси надевали лучшие наряды и в них отправлялись на праздничную молитву или просто прогулку.
Еще один запрет сегодня относится к волосам. Беременным их не советуют расчесывать — иначе, по поверью, Богоматерь не поможет в родах.
Приметы дня
- Подул западный ветер — к сырости;
- Яркие звезды на Параскеву — к хорошему урожаю;
- На Грязниху большая грязь — зима совсем близко;
- 27 октября выпал снег — май будет ненастным;
- Вороны раскаркались — к теплу.