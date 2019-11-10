Параскевы Льняницы. Народные приметы 10 ноября: что запрещалось делать в этот день

Народные традиции 10 ноября
У народного праздник Параскевы Льняницы есть разные названия: это и «Параскева Пятница», и «Льняница», и «Бабья заступница».
Православная церковь 10 ноября почитает память святой великомученицы Параскевы. В народе ее прозвали Льняницей. Считалось, что святая помогает женщинам: в замужестве, деторождении, домашнем хозяйстве, прядении и ткачестве. Ее называли помощницей в женских делах и заботах.
По традиции 10 ноября не работали, не стирали белье и не пряли нитки. Можно было только мять и трепать лен. На Параскеву устраивали «льняные смотрины», где хвалились мастерством.
В церковь приносили выращенные плоды. Их освящали и хранили дома до конца года.
По приметам, 10 ноября нельзя было делать работу, связанную с водой: боялись накликать беду.
Народные приметы на 10 ноября
- Предки замечали, что на Параскевы Льняницы выпадает первый зимний день.
- Если 10 ноября вишня еще не сбросила все листья, а снег выпал, он быстро растает, пишет hollydays.ru.