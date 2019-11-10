Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 ноября -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Параскевы Льняницы. Народные приметы 10 ноября: что запрещалось делать в этот день

10 ноября в народном календаре — Параскевы Льняницы. В этот день женщины хвастались своим рукоделием, но не работали и не стирали белье. С какими еще обычаями и запретами связаны Параскевы Льняницы — в нашем материале.

Осень. Девочка.
Осень. Девочка.
СС0

Народные традиции 10 ноября

У народного праздник Параскевы Льняницы есть разные названия: это и «Параскева Пятница», и «Льняница», и «Бабья заступница».

Православная церковь 10 ноября почитает память святой великомученицы Параскевы. В народе ее прозвали Льняницей. Считалось, что святая помогает женщинам: в замужестве, деторождении, домашнем хозяйстве, прядении и ткачестве. Ее называли помощницей в женских делах и заботах.

По традиции 10 ноября не работали, не стирали белье и не пряли нитки. Можно было только мять и трепать лен. На Параскеву устраивали «льняные смотрины», где хвалились мастерством.

Осень.
Осень.
СС0

В церковь приносили выращенные плоды. Их освящали и хранили дома до конца года.

По приметам, 10 ноября нельзя было делать работу, связанную с водой: боялись накликать беду.

Народные приметы на 10 ноября

  • Предки замечали, что на Параскевы Льняницы выпадает первый зимний день.
  • Если 10 ноября вишня еще не сбросила все листья, а снег выпал, он быстро растает, пишет hollydays.ru.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость