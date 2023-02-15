Парфюм, город в стекле, очевидец с камерой и при чем тут ФСБ. Вспоминаем, как суперболид-разрушитель упал в озеро Чебаркуль

15 февраля 2013 года в Свердловской области — в озеро Чебаркуль — упал крупный метеорит. Это случилось в 09:20 местного времени. «Привет из космоса» долгое время обсуждали во всех странах мира. Так он пролетел звонко и громко, разрушив большинство домов в Чебаркуле. Небесное тело зафиксировали видеорегистраторы.

Неофициально метеорит назвали разрушителем.

В тротиловом эквиваленте

Мощность взрыва, который произошел после входа метеорита в атмосферу, составила, по оценкам NASA, от 300 до 500 килотонн.

По данным NASA, диаметр метеорита составлял около 17 метров, а масса — примерно 10 тыс. тонн. Метеорит вошел в земную атмосферу на скорости не менее 64 тыс. километров в час и взорвался на высоте от 19 до 24 километров.

Российская академия наук (РАН) приводила немного другие данные. Так, по оценкам российских специалистов, метеорит вошел в атмосферу на скорости в 54 тыс. километров в час и взорвался на высоте в 30−50 километров.

Взрывная волна

Взрывной волной, последовавшей за входом метеорита в атмосферу, в Челябинской области выбито стекла в более чем семи тысячах домов.

От разрушений, вызванных взрывной волной, пострадали более тысячи человек (в основном они получили осколочные ранения), 50 из них были госпитализированы.

Чудо

Погибших не зафиксировали. И этот факт впоследствии назвали чебаркульским чудом.

Ядро кометы

Между тем космонавт Георгий Гречко в 2013 году считал, что в Челябинской области упало ядро кометы, а не метеорит.

«Мне было бы интересно, если бы это был космический корабль. Но это из области фантастики. Я считаю, что это было ядро кометы, как в случае с Тунгусским метеоритом: тело из снега и льда. Намерен доказывать эту идею», — заявил прославленный космонавт на, а научно-практической конференции.

Единственный на Земле

Между тем падение суперболида снял местный фотограф и тогда поделился с altapress.ru своими впечатлениями. Впоследствии выяснилось Марат Ахметвалеев оказался единственным человеком на Земле, которому повезло снять метеорит на профессиональную фотокамеру. Марат Ахметвалеев — житель Челябинска. В тот день он пришел снимать зимние пейзажи. По невероятной счастливой случайности в момент появления метеорита камера Марата была направлена в его сторону.

«Появление объекта было неожиданным! Камера стояла на штативе и была направлена почти в ту сторону, с которой появился объект. Я наклонился к камере, чтобы поменять ракурс и сделать еще один кадр для панорамы. В этот момент боковым зрением я увидел яркую вспышку. Поначалу она была небольшого размера. Тут же развернул камеру в сторону объекта, и в этот момент вспышка достигла своего апогея, и все вокруг было залито ярким светом», — рассказывал тогда Марат.

По словам фотографа, первые мысли были о том, что взорвалась ядерная бомба. Через через 2 минуты после вспышки, произошла серия взрывов — звук был нераскатистый, а четкий и очень мощный.

«В первые секунды участилось сердцебиение и дыхание, а также тряслись руки, что, скорее всего, было последствиями шока от увиденного. Когда вспышка стала максимально яркой, я ощутил достаточно сильный жар на лице (это продолжалось буквально доли секунды). Никаких физических ощущений и вибраций я не почувствовал, так как находился вдали от бетонных сооружений и дорог. Сразу же после серии взрывов над сосновым бором, что неподалеку, большое количество птиц поднялись вверх, и полетели в разные стороны. Сердцебиение, дыхание, а также тремор рук только усилился. Шоковое состояние стало еще более ощутимым… Оно не давало сконцентрироваться, чтобы выставлять правильные значения и выбирать удачные ракурсы… Только после серии взрывов я, немного придя в себя, смог выставить правильные значения экспозиции, выбрать ракурсы и снять несколько панорам с остаточным облаком от метеорита», — поделился впечатлениями фотограф.

Парень пытался дозвониться до родных, но не мог — сеть была перегружена. И только уже дома, узнав, что с родными все нормально, успокоился и стал делать снимки для фотовыставки.

Гуманоиды и NASA

Падение Челябинского и Тунгусского метеоритов на Землю не было случайностью — так инопланетяне пытались уничтожить планету, был уверен астронавт NASA Лерой Рассел Чиао, побывавший в четырех космических экспедициях.

Астронавт припомнил несколько необычных событий и глобальных катастроф, произошедших в разное время, и выразил мнение, что это не что иное, как признаки охоты инопланетян на землян. По классификации Чиао, могут существовать и добрые инопланетяне, неоднократно спасавшие человечество, так и злые, мечтающие о его крахе.

Кража и силовики

В 2017 году сотрудники ФСБ нашли украденный из музея фрагмент челябинского метеорита. Рыночная стоимость осколка, по предварительным данным, составляла около 2,5 млн рублей.

«Он обнаружен в частной коллекции геолога, который оказывал консультационную помощь музею», — сообщали в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

О судьбе геолога не сообщается.

ФСБ. СС0

Парфюм

Уральские парфюмеры решили выпустить необычные духи «Чебаркульский метеорит» с нотками металла. По сообщениям СМИ, в аромат будут включены запахи, полученные из образца небесного тела. Осколок метеорита, найденный возле полыньи озера, передали местным парфюмерам.

Название

Информацию об упавшем в Челябинской области метеорите передали в Международную метеоритную комиссию. Суперболид занесен в каталоги под именем «Челябинск».

<Сначала сообщалось, что космическому телу может быть присвоено имя «Чебаркуль».>

Проводился даже опрос — как назвать метеорит. Среди предлагаемых имен для метеорита: «Дар стекольщика», «С добрым утром!», «Чебурашка», «Насмешка с небес», «15 февраля», «Рифей», «Уралец», «Уральский гость», «Южноуральский», «Уралочка», «Ракета», «Нифига себе!» (+нецензурный вариант), «Уни-Челябинск», «Тихий», «Милаша», «Стеклопакет'2013», «Ахтунг», «ЮУрГУ», «Газовый лед».