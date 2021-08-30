Для того, чтобы пройти тест, отключите блокировщики рекламы (если они у вас установлены).
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Время тряхнуть стариной и вспомнить, чему учили в школе! В честь Дня Знаний Барнаульский пивоваренный завод проводит вкусный конкурс. Чтобы поучаствовать в нем, скорее проходите викторину на altapress.ru. Из тех, кто наберет в тесте наибольшее число баллов, 6 сентября мы рандомным образом выберем троих победителей. Каждый из них получит приз — безалкогольные новинки этого лета от Барнаульского пивоваренного завода.
Для того, чтобы пройти тест, отключите блокировщики рекламы (если они у вас установлены).
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter