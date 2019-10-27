Парк «Изумрудный» в Барнауле выставят на голосование

Барнаульский парк «Изумрудный» включен в список из 55 объектов, за которые смогут проголосовать жители города в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды». Если он получит поддержку, то благоустройство общественной территории будет профинансировано в 2020 году. Об этом сообщает мэрия Барнаула.

Итоговый перечень объектов был утвержден на заседании городской общественной комиссии 25 октября. Полностью он пока не опубликован. Но уже известно, что в него включен парк «Изумрудный», а также аллея возле краевого театра драмы. Онлайн-голосование начнется в ноябре.

Напомним: судьба барнаульского парка «Изумрудный» вызывала большие споры среди власти, общественников и бизнесменов. Были даже разработаны несколько проектов преобразования парка.

Конец всей дискуссии положил губернатор края Виктор Томенко, который в августе заявил, что «Изумрудный» станет «просто местом отдыха. Содержать его будет госучреждение, и на это планируют выделить миллионы из бюджета».

Владислав Вакаев. Анна Зайкова

Вскоре выяснилось, что парк передадут в управление краевой структуре — «Алтайскому фонду имущества», а управлять ею будет депутат от партии «Справедливая Россия» Владислав Вакаев. Изначально он занимал активную общественную позицию в спасении парка, но дело обернулось переходом партийца в чиновники.

Также Вакаев был руководителем одной из групп, разрабатывавших проект возрождения парка (под названием «ГорСад»). И он, как и губернатор Томенко, был резко против передачи «Изумрудного» в аренду частной компании предпринимателя Павла Тулина.