Парк, который мы проглядели. Почему «Юбилейный» будет очень сложно восстановить

Пандемия пандемией, но не стоит забывать, что в Барнаулу в этом году исполняется 290 лет. В планы чиновников наверняка включены различные мероприятия по преображению городской среды. Будут потрачены серьезные бюджетные деньги. Но вряд ли мы ошибемся в предположении, что в этом плане не нашлось строчки для парка «Юбилейный». Некогда популярное место отдыха почти безвозвратно потеряно. «Проглядели» — так иногда говорят про подростка, который начал развиваться не в ту сторону, пошел по наклонной. То же и с парком.

Если уж барнаульцы в свое время и потеряли этот парк, то им его и восстанавливать. Ни власти, ни бизнесу, а именно горожанам. Возможно ли это? Ответить на вопрос мы попытались в этом материале.

К юбилею Ленина

Парк «Юбилейный» имеет очень богатую историю. Еще в начале 1940-х годов на его территории располагалась естественная березовая роща, в первые послевоенные годы там хоронили японских военнопленных, а позже на этом месте располагалась воинская часть и пороховые склады.

Сам парк официально начал свое существование в 1960-е годы. Его открыли в честь очередного юбилея Октябрьской революции. Но первое его название звучало, как это не удивительно сейчас — парк «Пороховой». И лишь позже он стал «Юбилейным» — к 100-летию со дня рождения Ленина.

Попытки преобразовать парк в интересный объект предпринимались. В начале 1980-х архитектор Станислав Зенков готовил масштабный проект «Большого Юбилейного»: предполагалось, что территория парка раскинется не только восточнее улицы Малахова (где он сейчас и прозябает), но и западнее нее.

Парк «Юбилейный» в Барнауле. Ирина Харитон , Иван Блаженко

Что самое смешное, западная сторона улицы Малахова долгое время пребывала в запустении и так и не досталась парку, а со временем ушла под территорию новых жилых высоток.

Вспомним еще «Луна-парк»

В последние пару десятилетий прошлого века «Юбилейный» переживал свои, вероятно, лучшие годы. Парк действительно пользовался огромной любовью среди барнаульцев.

Представьте — открыта танцплощадка, работают летние кафе, освещенные дорожки и детские аттракционы находятся в зеленой зоне. А еще там были чехословацкий «Луна-парк», макет самолёта Ту-104, в котором для детей показывали мультфильмы и многие другие развлечения — все это радовало людей изо дня в день.

Парк «Юбилейный» в Барнауле. Ирина Харитон , Иван Блаженко

Переломный и, к сожалению, трагический момент в жизни парка произошел в 1990-е годы. Распад СССР, экономическая деградация и дальнейшие перемены в жизни страны и Барнаула сделали содержание парка для властей делом абсолютно невыгодным.

Изношенные аттракционы не восстанавливались, имущество разграблялось, часть его и вовсе сгорела. Итог известен — к середине 1990-х парк оказался заброшен. И с тех пор его вид меняется только с кучами мусора и стремительным ростом сорной травы.

А запах-то какой!

Такими вспоминает «смутные времена» кандидат исторических наук и краевед Данил Дегтярев:

Парки содержать стало некому и не на что. А этот был слишком большим, чтобы его мог взять в аренду частник. Проблем добавило и то, что в парке расположена канализационно-насосная станция (соответственно — запах от нее). В результате существовавшие аттракционы разобрали, русло реки Пивоварки превратилось в болото, дорожки перестали асфальтировать. Началось запустение.

Парк «Юбилейный». Анна Зайкова

На стыке веков «Юбилейный» из главного места развлечений для горожан превратился в полностью заброшенный лесопарк. «Помню, впервые попал туда как раз либо в конце 90-х, либо в начале 2000-х — там уже ничего не было», — вспоминает Дегтярев.

Тем не менее, по словам Данила Дегтярева, жители современного Барнаула сегодня попросту теряют то место, которое могло бы стать очень перспективным общественным пространством. Ведь в столице Алтая, мягко говоря, на данный момент не так уж и много зон отдыха на свежем воздухе, интересных как детям, так и взрослым.

Не стоит забывать и том, что подобные заброшенные районы часто становятся местом притяжения неприятных компаний, наркозакладчиков и рассадником иных преступлений.

Парк «Юбилейный» в Барнауле. Ирина Харитон , Иван Блаженко

Краудфандинговая платформа

Почему некоторые жители города против восстановления парка? Они боятся, что его территория попадет в руки застройщикам, и произойдёт массовая вырубка деревьев, как, в своё время, это случилось с западной стороной парка — сейчас эта территория заселена. Для Барнаула такие сценарии развития событий повторяются довольно часто.

О различных сценариях судьбы «Юбилейного» мы поговорили с известным барнаульским архитектором, Александром Дерингом:

— Вопрос о восстановлении парка поднимался неоднократно , например в сентябре 2016-го. Как вы считаете , почему до сих пор никто не занялся этой территорией?

— Ответ простой: в бюджете Барнаула и края на это нет денег. Были попытки «откусить» часть территории под жилую застройку, но горожане выступили активно против, и власть тогда отступила.

Парк «Юбилейный» в Барнауле. Ирина Харитон , Иван Блаженко

— Возможно ли вообще восстановить парк в наших реалиях и не допустить сценария , когда территория парка превратилась бы в большой коммерческий проект?

— Новый сценарий парка нужно выстраивать на основе краудфандинговой платформы или проще говоря соучастного проектирования. Если население окружающих «Юбилейный» жилых микрорайонов и кварталов примут участие в разработке такого сценария -то он будет жизнеспособным.

— Может ли случиться , что территория уйдёт в руки застройщика , и на этом месте появятся жилые комплексы?

— Последняя редакция Генерального плана Барнаула определила назначение территории парка как зоны рекреации, то есть отдыха, и никакие другие типы хозяйственной деятельности, в том числе — строительство, здесь запрещены. Да и современное состояние общественного сознания не позволят это сделать. Мы являемся свидетелями того протестного движения, которое развернулось вокруг парка «Изумрудного» и скверов на улице Молодежной и около АГУ.

Предложение Александра Деринга по реконструкции парка «Юбилейный». vk.com/dering07

— Насколько необходима городу зеленая зона?

— А вы считаете что в городе уже избыток зеленых зон? Зеленые зоны — это мощный социальный ресурс города, который определяет степень комфортности городской среды, о которой сейчас много говорят, и которая стала частью государственной программы «Комфортная городская среда».

Ирина Харитон, Иван Блаженко.