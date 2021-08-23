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Парк Солнечный ветер: арбузное настроение и «жаркие» вторники

В семейном парке развлечений «Солнечный ветер» точно знают, середина августа — это время «зажигать»! Летняя пора еще с нами, а значит нужно отдыхать, веселиться, кататься на любимых аттракционах, гулять по аллеям и делать лучшие летние фото. Давайте проведем остаток этого лета вместе!

Аттракционы.
Аттракционы.
Парк “Солнечный ветер”

«Жаркий вторник» ждет вас!

Вы просили — мы сделали! Давно любимая барнаульцами акция «Жаркий вторник» пройдёт и этим летом. Только 24 и 31 августа в парке «Солнечный ветер» действует единая цена на каждый из аттракционов — всего 120 рублей!*

Ловите за хвост улетающее лето: приходите 24 и 31 августа всей семьей и с друзьями, позвольте себе получить шквал эмоций и прокатиться на всех понравившихся аттракционах парка за один раз. Как вам такая идея? Тем более, что стоимость входа на любой аттракцион в эти дни очень даже «жаркая» — всего 120 рублей!

*в акции не участвуют призовые аттракционы — «Аркады»

Веселые фотосессии и арбузное меню

Август — самый сладкий месяц лета. А почему? Да потому, что созрели наши любимые арбузы!

Весь месяц парк «Солнечный ветер» как спелый и вкусный арбуз: оригинальное оформление аттракционов, арбузные фотозоны, фрэши и десерты из арбуза в кафе — сладко, сочно, ярко! Приходите кататься, фотографироваться и наслаждаться арбузным меню — последний летний месяц пройдет весело и вкусно.

Напоминаем, что на территории парка в полном объеме соблюдаются противоковидные меры, на каждом аттракционе размещены дезинфицирующие жидкости для обработки рук и жидкости для обработки поверхностей, которыми регулярно обрабатываются аттракционы.⠀

“Арбузная фотосессия”
«Арбузная фотосессия»
Парк «Солнечный ветер»
“Арбузная фотосессия”
«Арбузная фотосессия»
Парк «Солнечный ветер»
“Арбузная фотосессия”
«Арбузная фотосессия»
Парк «Солнечный ветер»

Берегите своё здоровье и следите за нашими новостями в Инстаграм-аккаунте @solnechnyi.veter, мы готовим приятные сюрпризы!

Парк «Солнечный ветер»

Адрес: Барнаул, проспект Ленина, 152в

Тел: +7 (3852) 77-67-68, +7 (3852) 25-47-17

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 20:00

Инстаграм: @solnechnyi.veter


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