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Парк спорта Алексея Смертина приглашает на фестиваль барбекю.

15 сентября Парк спорта Алексея Смертина организует фестиваль барбекю «Парк гриль».

Парк спорта Алексея Смертина приглашает на фестиваль барбекю.
Парк спорта Алексея Смертина приглашает на фестиваль барбекю.

С 12 до 18 часов жители города смогут посетить мероприятие абсолютно бесплатно. Любители огня и мяса смогут продегустировать разнообразные блюда из рыбы, мясных стейков, овощей и попробовать их на вкус по приемлемым ценам. Каждый найдет для себя угощение!

В программе мероприятия:

  • блюда на мангале и гриле,
  • мясо на вертеле,
  • конкурс по скоростному поеданию еды «суперобжора 2019»,
  • шоу-программа на главной сцене,
  • развлечения для всей семьи.

Приглашаем отлично провести время, сытно и вкусно! Приходите голодными по адресу ул. Энтузиастов 12в.

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