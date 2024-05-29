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Жизнь

«Паркам нужен хозяин»: в Барнауле обсудили вопросы развития и содержания зеленых пространств

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание, посвященное вопросам развития и содержания городских парков, сообщает пресс-центр администрации краевой столицы.

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание, посвященное вопросам развития и содержания городских парков.
Глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание, посвященное вопросам развития и содержания городских парков.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации г. Барнаула.

Участие в совещании приняли руководитель краевого учреждения «Фонд имущества Алтайского края», руководитель парка «Изумрудный» Владислав Вакаев, заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин, депутат Барнаульской городской Думы Сергей Струченко, представители профильных комитетов.

По словам Вячеслава Франка, в Барнауле сложилась и продолжается тенденция на возрождение городских парков.

В этом году завершается благоустройство парка «Изумрудный», в рамках третьего этапа продолжается реновация парка «Юбилейный», стартовала реконструкция территории бывшего парка имени Ленина. Кроме того, в прошлом году благоустроен парк «Центральный», в следующем году начнется благоустройство зеленой зоны за торговым центром «Европа». В связи с обновлением таких довольно крупных общественных территорий, встает вопрос об их развитии и содержании. У городских парков, в том числе у парка «Юбилейный», должен появиться хозяин, – подчеркнул градоначальник.

Руководитель парка «Изумрудный» Владислав Вакаев, в свою очередь, рассказал о собственным опыте, связанным с вопросом содержания парковых пространств.

Владислав Вакаев.
Владислав Вакаев.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации г. Барнаула.

После проведенного благоустройства всегда остаются вопросы текущего содержания. Если говорить о парке «Юбилейный», то по завершении его реконструкции останутся вопросы благоустройства водоема, развития парка в части его наполняемости, вопросы безопасности и дальнейшего улучшения инфраструктуры. Все это требует дополнительных инвестиций, - отметил он.

Сергей Струченко.
Сергей Струченко.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации г. Барнаула.

В рамках совещания участники также обсудили различные инструменты развития парков. В частности, был рассмотрен вариант создания единой дирекции парков на базе муниципального предприятия.

Другим вариантом стало заключение концессионных соглашений. Такой инструмент, например, уже применяется в Воронеже, Иркутске и Волгограде.

Андрей Курышин.
Андрей Курышин.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации г. Барнаула.

Глава города дал поручение профильным комитетам подробно изучить опыт этих городов. В администрации города при наличии соответствующего инвестора готовы рассмотреть в том числе и этот вариант.

Напомним, благоустройство парков «Изумрудный», «Юбилейный» и зеленой зоны, расположенной в границах улиц Ленинградской, Энтузиастов, Антона Петрова (бывший парк имени Ленина) ведется в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Во всех парках работы уже стартовали. На эти цели в текущем году выделено более 200 млн рублей.

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