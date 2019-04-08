Барнаульскому парку «Изумрудный» сделают ребрендинг

Группа молодых архитекторов при поддержке мэтров Станислава Зенкова и Александра Деринга, а также объединение ландшафтных дизайнеров будут заниматься разработкой проекта реконструкции «Изумрудного».
По словам Вакаева, концепция парка разрабатывается с учетом современных тенденций с опорой на опыт российских и зарубежных городов, а также на историческое прошлое парка.
Владислав Вакаев,
Депутат АКЗС:
В процессе работы над проектом парка родилась идея ребрендинга парка. Новое название должно подчеркнуть особенность парка, отразит его связь с историческим прошлым города. Все подробности будут изложены в ходе презентации проекта. Надеюсь, к концу апреля она состоится.
Сами активисты называют «Изумрудный» «парком БМК» (в 1939 году данная территория отдана под парк культуры и отдыха Меланжевого комбината) и «народным парком».
20 апреля барнаульцы планируют выйти на субботник. 3 апреля там уже собрали больше ста мешков мусора.