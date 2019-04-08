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Жизнь

Барнаульскому парку «Изумрудный» сделают ребрендинг

Группа архитекторов займется ребрендингом барнаульского парка «Изумрудный». Вместе с новым обликом он получит и новое название, сообщил в Facebook депутат АКЗС Владислав Вакаев.

В парке "Изумрудный" в январе 2019 года
В парке "Изумрудный" в январе 2019 года
altapress.ru

Группа молодых архитекторов при поддержке мэтров Станислава Зенкова и Александра Деринга, а также объединение ландшафтных дизайнеров будут заниматься разработкой проекта реконструкции «Изумрудного».

По словам Вакаева, концепция парка разрабатывается с учетом современных тенденций с опорой на опыт российских и зарубежных городов, а также на историческое прошлое парка.

Владислав Вакаев,
Депутат АКЗС:

В процессе работы над проектом парка родилась идея ребрендинга парка. Новое название должно подчеркнуть особенность парка, отразит его связь с историческим прошлым города. Все подробности будут изложены в ходе презентации проекта. Надеюсь, к концу апреля она состоится.

Сами активисты называют «Изумрудный» «парком БМК» (в 1939 году данная территория отдана под парк культуры и отдыха Меланжевого комбината) и «народным парком».

20 апреля барнаульцы планируют выйти на субботник. 3 апреля там уже собрали больше ста мешков мусора.

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