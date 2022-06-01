Партия «молодеет». В «Единой России» подвели итоги предварительного электронного голосования

29 мая закончилось предварительное голосование по первой модели. В нем выбирали кандидатов для выдвижения от партии «Единая Россия» в депутаты Новоалтайского городского собрания, Рубцовского городского совета, Бийской и Барнаульской дум. В партии подвели итоги этих выборов.

Ход голосования

В этом году предварительное голосование проходило исключительно в электронном формате на сайте PG.ER.RU, авторизация происходила с помощью портала «Госуслуги».

«Впервые такую модель в нашем регионе апробировали еще в прошлом году. Люди успели привыкнуть», — отмечает секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Романенко.

Подведение итогов предварительного электронного голосования. Фото предоставлено пресс-службой «Единой России»

Как подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, процедура электронного голосования достигла совершенства: «По количеству жалоб, зафиксированных нарушений, эта кампания характеризуется минимальным количеством. Ни у одного участника нет никаких оснований ставить ее под сомнение».

В четырех городах Алтайского края почти 30 тыс. человек приняли участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по первой модели. Большая часть — 22 тыс. проголосовавших — приходится на Барнаул. Краевой столице принадлежит и максимальная явка — 4,22% (при средней 3,58% по четырем городам).

Вячеслав Франк,

секретарь Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия»:

«В Барнауле зарегистрировались на сайте PG.ER.RU 5,2% от общего числа голосующих, а выбирали кандидатов 4,8%. Такой незначительный разрыв говорит о том, что люди осознанно выбирали, они проявили свою активность и принципиальность».

Подведение итогов предварительного электронного голосования. Фото предоставлено пресс-службой «Единой России»

В предварительном голосовании по четырем городам края всего были зарегистрировано 599 кандидатов. 209 из них — в Барнауле. Из действующих депутатов городской Думы, избранных в 2017 году, приняла участие только половина — 15 человек. Как отметил Александр Романенко, все они победили, а значит поучаствуют в избирательном процессе в сентябре.

Близки к этим данным результаты и в остальных городах. Это говорит о том, что избиратели положительно оценивают работу депутатов «Единой России» в текущих созывах.

Что касается барнаульских избираемых, которые участвуют в выборах впервые: многие из них — общественники и волонтеры. Средний конкурс на одномандатный округ в городе составил около 11 человек (при среднем общероссийском показателе в 6 человек). Это один из самых лучших в стране результатов.

Подведение итогов предварительного электронного голосования. Фото предоставлено пресс-службой «Единой России»

В Бийске и Рубцовске средний конкурс на округ составил по 9 человек. В наукограде в голосовании приняли участие 13 из 15 действующих депутатов «Единой России». С ними участвовали и действующие депутаты, ранее представлявшие другие партии — Елена Речкова, Тимур Знагован, Константин Комаров и Александр Вишняков.

Самые существенные изменения ждут фракцию «Единой России» в Новоалтайске. Там в голосовании участвовало 4 депутата из 17 работающих в текущем созыве.

Итоги голосования

Наибольшее количество голосов получили участники в Барнауле. Так, главный врач городской поликлиники № 14 Дмитрий Денисов заработал 1243 голоса, а депутат Барнаульской гордумы Иван Огнев — 1073. В среднем же победители округов получали более 660 голосов.

Отдельно отметим, что в Бийске этот показатель составил 124 голоса, в Рубцовске — 96, в Новоалтайске — 59.

Подведение итогов предварительного электронного голосования. Фото предоставлено пресс-службой «Единой России»

В предварительном голосовании широко участвовали представители бизнеса, социальной сферы, сферы здравоохранения. Так, из 40 победителей в Барнауле 18 человек — руководители компаний и предприниматели. По 7 человек представляют здравоохранение и культуру.

В Рубцовске, Бийске и Новоалтайске среди победителей было значительное число сотрудников сферы промышленности, энергетики и транспорта.

Что касается партийности среди победителей — 60% — члены партии «Единая Россия», 10% — сторонники, 30% — беспартийные.

Стоит заметить, что 23% избранных участников в четырех городах — не старше 35 лет. Самому молодому победителю в Барнауле — 22 года.

Подведение итогов предварительного электронного голосования. Фото предоставлено пресс-службой «Единой России»

«Омоложение» кандидатов — общероссийская тенденция. Как отметил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, треть выдвинутых участников — люди до 35 лет. Среди кандидатов, за которых голосовали граждане, лишь 15% имеют статус депутата.

На основании всех полученных результатов местные политсоветы сформируют списки кандидатов. Они будут выдвинуты для участия в предстоящих выборах, которые пройдут 11 сентября.