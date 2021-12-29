Пару из Барнаула, схваченную при поддержке Росгвардии, будут судить за фальшивые 5000 рублей

В Алтайском крае будут судить мужчину и женщину за сбыт поддельных денежных купюр, сообщает региональное МВД.

Семейную пару — 38-летнюю женщину и 45-летнего мужчину — задержали на месте сбыта поддельной пятитысячной купюры.

«Задержали в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии», — рассказали в ведомстве.

В ходе следствия выяснили, что сожители причастны к сбыту трех фальшивых купюр номиналом 5000 рублей.

Барнаульцам грозит до 8 лет лишения свободы или принудительные работы на срок до 5 лет.

В МВД отметили, что в 2021 году в Алтайском крае зарегистрировали 153 факта сбыта поддельных купюр, возбудили 96 уголовных дел.

Ранее ЦБ назвал наиболее популярные фальшивые деньги в Алтайском крае.