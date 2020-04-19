Пасха 2020: в чем суть праздника и как нужно провести этот день

В 2020 году Пасха выпадает на 19 апреля. Воскресение Христово — это самый важный христианский праздник, к которому верующие готовятся почти полтора месяца. Рассказываем, в чем суть этого дня и откуда пошла традиция, красить яйца на Пасху.

Суть и значение праздника Пасха

Ночью, на третий день после смерти Иисус Христос воскрес из мертвых. Его человеческое тело преобразилось, и он вышел из гроба, не нарушив печати на скале, оставшись незамеченным для стражи.

После случилось великое землетрясение. С небес сошел Ангел и отвалил камень от двери гроба Господня. Воины пришли в трепет, а, очнувшись, разбежались от страха.

Ранним утром несколько женщин несли благовония к пещере, чтобы помазать тело Иисуса. Первой отваленный камень увидела Мария Магдалина. А также позванные ею Петр и Иоанн и жены-мироносицы, которым возвестил о Христовом Воскресении юноша в светоносных одеждах.

Традиции Пасхи

Главными атрибутами праздника являются куличи, крашеные яйца, Благодатный огонь и крестный ход.

Пасхальный кулич фото из свободных источников.

Куличи и яйца принято освещать в церкви в Великую субботу и после праздничной Литургии. Пасхальный крестный ход начинается в полночь при наступлении воскресенья.

Традиция красить яйца на Пасху связана с притчей о святой Марии Магдалине. Когда она пришла в Рим, то преподнесла императору Тиберию простое куриное яйцо. Мария сказала, что этот дар символизирует воскрешение Христа и возрождение человечества для вечной жизни. Император ответил, что поверит в воскрешение только при условии, что белое яйцо станет красным. И тут же на глазах у всех оно сменило цвет.

Первая неделя после Пасхи называется Светлая Пасхальная Седмица. Богослужения в эти дни совершаются ежедневно, а Царские Врата открыты всю неделю.

Церковное празднование Пасхи продолжается 40 дней.