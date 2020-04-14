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Жизнь

Пасхальные куличи в Барнауле и крае будут освящать на улице

Барнаульская епархия сообщила, что в этом году празднование Пасхи из-за пандемии коронавируса пройдет без посещения прихожанами храмов. Однако верующие все равно смогут принять участие в праздничных службах и освятить куличи.

В Барнауле освятили пасхальные куличи.
В Барнауле освятили пасхальные куличи.
Анна Зайкова, altapress.ru

В Барнаульской епархии сообщили, что Пасхальные служения, где это возможно, будут проведены на прихрамовых территориях на открытом воздухе. Там же будет проводиться освящение пасхальных куличей.

Главное богослужение покажут по региональному телеканалу «Катунь 24».

Напомним, что в этом году празднование Пасхи пройдет 19 апреля. Пасхальная неделя (Страстная седмица) всегда сопровождалась торжественными церковными службами. Все обряды были посвящены подготовке к Христову Воскресению. Поэтому в Страстную седмицу не празднуют дни святых, не поминают умерших, не проводят венчания и крещения.

Но в этом году проведение таких богослужений ограничено из-за вирусной инфекции.

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