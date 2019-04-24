Пасхальные рецепты: как приготовить вкусный кулич и творожную пасху

Рецепт кулича
Ингредиенты
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0,5 л молока
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1 пакетик сухих дрожжей (11−12 г)
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1 кг муки
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6 яиц
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200 г сливочного масла
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300 г сахара
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250−300 г изюма
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1 ч. л. ванильного сахара
1. Сухие дрожжи смешать с 0,5 кг муки, добавить теплое молоко. Получившуюся опару после тщательного размешивания нужно накрыть полотенцем. Емкость должна постоять в теплом месте около 30 минут, пока опара не поднимется.
2. Пока опара настаивается, нужно отделить белки от желтков. Белки взбить в пену, а желтки растереть с сахаром. В подошедшую опару добавить желтки с сахаром, добавить растопленное масло и замесить. После добавить в тесто белки и заново перемешать.
3. Добавить оставшуюся часть муки и хорошо перемешать, накрыть полотенцем и убрать в теплое место на 1 час. Тесто должно подняться в два раза.
4. Пока тесто поднимается, приготовим изюм. Его нужно перебрать, промыть и залить кипятком на 15 минут. После просушить салфетками и присыпать мукой. В поднятое тесто нужно добавить изюм и еще раз перемешать.
5. Для выпечки куличей используют специальные металлические высокие цилиндрические формы из толстой жести. Формы нужно смазать сливочным маслом и слегка присыпать мукой. Это поможет после легко достать пасхальные куличи из формы.
6. В подготовленные формы нужно разложить тесто. Оно должно заполнить 1/3 формы, иначе кулич «выйдет» за пределы формы. Заполненные формы должны постоять около 10 минут, чтобы тесто смогло подняться. После тесто в формах смазывать яйцом.
7. Духовку разогреть до 100 градусов. Формы должны постоять в духовке при такой температуре. А затем ее нужно увеличить до 180 градусов. При такой температуре куличи нужно выпекать около 40−50 минут. Во время приготовления дверцу духовки не открывать.
8. Готовые куличи украшают глазурью и присыпкой. Для приготовления глазури понадобится около 100 гр сахарной пудры и 2 яичных белка. Их нужно взбить в тугую пену, добавить сахарную пудру и еще раз взбить. Готовой глазурью нужно покрыть горячие куличи с помощью кулинарной кисточки.
Рецепт творожной пасхи
Ингредиенты
- Творог (жирный) — 1,3 кг.
- Сахар — 200 г.
- Сливки (жирные) — 80−100 г.
- Яйца —10 шт.
- Изюм или цукаты — небольшая горсть.
- Мука — 150 г.
1. Взбить блендером творог, чтобы не было комочков. Добавить сахар, сливки и муку. Тщательно перемешать.
2. Отдельно взбить и добавить в творожную массу желтки. Белки взбить в густую пену и тоже добавить в творожную массу. Перемешать.
3. В получившуюся однородную массу можно добавить цукаты или изюм.
4. Массу нужно выложить в форму, смазанную маслом. Форму не стоит заполнять до краев: в этом случае тесто вытечет во время запекания. Творожную пасху нужно готовить в духовке 45 минут при температуре 180 градусов. Готовую пасху нельзя вынимать из формы до того, как она полностью остынет.
5. Творожную пасху можно украсить глазурью, приготовленной из растопленного темного шоколада.
Как приготовить вкусную творожную пасху: советы
- Творожную пасху нужно готовить за день до праздника. После приготовления ей нужно постоять в холодильнике сутки.
- Лучше выбрать для приготовления широкую, а не высокую форму.
- Творожная пасха будет вкуснее, если использовать жирный творог. Чем больше творога в тесте — тем дольше оно будет выпекаться.