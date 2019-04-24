Пасхальные рецепты: как приготовить вкусный кулич и творожную пасху

1. Сухие дрожжи смешать с 0,5 кг муки, добавить теплое молоко. Получившуюся опару после тщательного размешивания нужно накрыть полотенцем. Емкость должна постоять в теплом месте около 30 минут, пока опара не поднимется.

2. Пока опара настаивается, нужно отделить белки от желтков. Белки взбить в пену, а желтки растереть с сахаром. В подошедшую опару добавить желтки с сахаром, добавить растопленное масло и замесить. После добавить в тесто белки и заново перемешать.

3. Добавить оставшуюся часть муки и хорошо перемешать, накрыть полотенцем и убрать в теплое место на 1 час. Тесто должно подняться в два раза.

4. Пока тесто поднимается, приготовим изюм. Его нужно перебрать, промыть и залить кипятком на 15 минут. После просушить салфетками и присыпать мукой. В поднятое тесто нужно добавить изюм и еще раз перемешать.

5. Для выпечки куличей используют специальные металлические высокие цилиндрические формы из толстой жести. Формы нужно смазать сливочным маслом и слегка присыпать мукой. Это поможет после легко достать пасхальные куличи из формы.

6. В подготовленные формы нужно разложить тесто. Оно должно заполнить 1/3 формы, иначе кулич «выйдет» за пределы формы. Заполненные формы должны постоять около 10 минут, чтобы тесто смогло подняться. После тесто в формах смазывать яйцом.

7. Духовку разогреть до 100 градусов. Формы должны постоять в духовке при такой температуре. А затем ее нужно увеличить до 180 градусов. При такой температуре куличи нужно выпекать около 40−50 минут. Во время приготовления дверцу духовки не открывать.

8. Готовые куличи украшают глазурью и присыпкой. Для приготовления глазури понадобится около 100 гр сахарной пудры и 2 яичных белка. Их нужно взбить в тугую пену, добавить сахарную пудру и еще раз взбить. Готовой глазурью нужно покрыть горячие куличи с помощью кулинарной кисточки.