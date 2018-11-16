Паспорта и другие документы россиян оказались в открытом доступе

Копии паспортов россиян и других документов находятся в открытом доступе в компьютерах многофункциональных центров предоставления государственных услуг (МФЦ). На основании этих данных посторонние могут оформить микрозайм или даже получить доступ к средствам на счетах людей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как это работает?

В каждом МФЦ есть общедоступный компьютер, подключенный к сканеру. С их помощью посетители могут загрузить копии документов на портал госуслуг прямо. При этом компьютеры не защищены паролем и подключены к интернету.

Журналисты «Коммерсанта» проверили компьютеры в МФЦ и выяснили, что на них в общем доступе хранятся сотни разных документов: копии паспортов, СНИЛС, анкет с указанием мобильных телефонов, реквизитов счетов в банках. Любой желающий может унести с собой сканы на флешке или отправить себе по почте.

В минэкономразвитии и Роскомнадзоре отметили, что МФЦ обязаны обеспечить конфиденциальность персональных данных граждан. Даже если пользователь забыл удалить свои документы с общего компьютера, администраторы центров госуслуг должны раз в день очищать рабочий стол и корзину компьютеров. По словам собеседников издания, этими правилами часто пренебрегают.

Эксперты считают, что такие персональные данные можно легко продать через интернет. Злоумышленники смогут использовать сканы паспортов и номера телефонов для рекламных рассылок, оформления кредитов и микрозаймов. По мнению аналитиков, получить компенсацию ущерба в таком случае будет затруднительно.