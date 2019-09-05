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Жизнь

Пассажир самолета заменил не вышедшего на работу летчика

Пассажир самолета авиакомпании EasyJet (международный рейс Манчестер — Аликанте) заменил пилота, который не вышел на работу, сообщает Manchester Evening News.

Самолет.
Самолет.
Gelio (Степанов Слава)

Пассажиров оповестили о том, что рейс задерживается на неопределенный срок уже после того, как они прошли регистрацию.

Майкл Брэдли, который находился в отпуске и на этом рейсе собирался вылететь в Испанию, предложил свои услуги после того, как выяснилось, что пилот не появился в аэропорту вылета, пишет РБК.

Он позвонил на горячую линию авиакомпании и сообщил, что работает пилотом и готов сесть за штурвал самолета. Администрация авиакомпании перезвонила ему менее, чем через минуту и согласилась на его предложение.

В EasyJet рассказали, что Брэдли был допущен до полета после тщательной проверки. У него при себе были паспорт и лицензия пилота. Брэдли, в частности, разрешили лететь, так как до этого у него было четыре выходных.

В авиакомпании заявили, что этот случай стал исключительным и поблагодарили Брэдли за помощь.

Почему пилот авиакомпании не вышел на работу — не уточняется.

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