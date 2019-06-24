Пассажиры автобуса в Сибири всем салоном приняли роды

36-летняя жительница Красноярска родила прямо в автобусе. Водитель сменил маршрут и направился в роддом, а тем временем пассажиры не растерялись и решили не ждать врачей, пишет ТВК со ссылкой на очевидцев.

Одна из пассажирок рассказала, что беременная женщина сказала соседке по сиденью, что у нее начинаются схватки. Та спросила, может ли она потерпеть до приезда медиков, но как выяснилось, терпеть было уже нельзя. Женщина начала рожать прямо в дороге.

«В итоге всем салоном решили не ждать скорую, а без остановок ехать сразу в роддом», — говорит жительница Красноярска.

Женщины в салоне приняли роды, оказали первую помощь. На свет появился мальчик. Водитель заехал на территорию роддома и передал роженицу врачам.

«Весь салон проявил солидарность, поехали без остановок, никто ее не бросил», — рассказала красноярка.