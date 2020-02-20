Пассажирка рейса Томск-Москва «стала миллионером», когда зашла в туалет самолета

Отмечается, что о своей находке женщина никому не сообщила.
По словам заместителя начальника Томского линейного отдела МВД Вячеслава Трефилова, пакет оставили пассажиры, которые летели из Томска в Германию на свадьбу. В Москве они пересели на другой самолет.
Когда забывчивые пассажиры обнаружили пропажу, они обратились в полицию.
Правоохранители установили, куда делся пакет. Найденные деньги женщина вернула только тогда, когда ей сообщили о возбуждении уголовного дела по факту кражи.
Потратить деньги «миллионерша» не успела, так что вся сумма вернулась к владельцам.