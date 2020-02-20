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Жизнь

Пассажирка рейса Томск-Москва «стала миллионером», когда зашла в туалет самолета

В туалете самолета рейса Томск-Москва одна из пассажирок обнаружила забытый пакет, в котором лежали 10 тыс. долларов и 5 тыс. евро — около миллиона рублей, сообщает FlashSiberia.

Самолет Embraer 170
Самолет Embraer 170
Авиапредприятие "Алтай"

Отмечается, что о своей находке женщина никому не сообщила.

По словам заместителя начальника Томского линейного отдела МВД Вячеслава Трефилова, пакет оставили пассажиры, которые летели из Томска в Германию на свадьбу. В Москве они пересели на другой самолет.

Когда забывчивые пассажиры обнаружили пропажу, они обратились в полицию.

Правоохранители установили, куда делся пакет. Найденные деньги женщина вернула только тогда, когда ей сообщили о возбуждении уголовного дела по факту кражи.

Потратить деньги «миллионерша» не успела, так что вся сумма вернулась к владельцам.

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