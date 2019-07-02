Девушку выгнали из самолета из-за слишком глубокого декольте

Женщина надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера. Как утверждает британка, стюардесса лайнера потребовала от нее покинуть салон из-за неуместного выбора одежды.
A WOMAN was booted off an easyJet flight — because her outfit was too low-cut.— Networkofnews UK (@NetworkofnewsUK) 29 июня 2019 г.
Stunned mum-of-two Harriet Osborne, 31, was told...https://t.co/XAGEBKNyPE pic.twitter.com/vqlPaGLMPg
В свою очередь, в авиакомпании EasyJet настаивают на том, что не пустили женщину в самолет из-за неподобающего поведения. По словам представителя авиаперевозчика, члены экипажа попросили Осборн надеть что-либо поверх блузки. Женщина согласилась, однако продолжила грубить сотрудникам EasyJet.
Осборн пришлось провести ночь в аэропорту и приобрести билет на другой рейс.