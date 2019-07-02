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Жизнь

Девушку выгнали из самолета из-за слишком глубокого декольте

Жительницу Великобритании Харриет Осборн выгнали из самолета, следовавшего из испанской Малаги в Лондон, из-за слишком откровенного наряда. Об этом сообщают «РИА Новости».

Самолет.
Самолет.
СС0

Женщина надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера. Как утверждает британка, стюардесса лайнера потребовала от нее покинуть салон из-за неуместного выбора одежды.

В свою очередь, в авиакомпании EasyJet настаивают на том, что не пустили женщину в самолет из-за неподобающего поведения. По словам представителя авиаперевозчика, члены экипажа попросили Осборн надеть что-либо поверх блузки. Женщина согласилась, однако продолжила грубить сотрудникам EasyJet.

Осборн пришлось провести ночь в аэропорту и приобрести билет на другой рейс.

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