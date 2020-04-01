Пассажиров внутренних авиарейсов в Барнауле не проверяют на коронавирус

Как пояснили altapress.ru в Барнаульском аэропорту, проверке подлежат только пассажиры международных (прямых или стыковочных) рейсов.
Так, например, прилетающих внутренним рейсом из Москвы не проверяют. Уточнить, почему так, посоветовали в Роспотребнадзоре.
Алтайский оперативный штаб сообщает, что с 31 марта отменен авиарейс «Томск — Барнаул». С 1 апреля — «Барнаул — Томск».
Согласно расписанию, аэропорт Барнаула ежедневно принимает три рейса из столицы. Дважды в неделю выполняется рейс в Казань и Красноярск, пять — в Новосибирск.
Ситуация в Москве
По данным столичного оперштаба, наибольшее количество зафиксированных случаев коронавируса за последние сутки 31 марта — в Москве (+267).
Всего там к настоящему моменту зафиксировано 1 880 случаев заболевания.