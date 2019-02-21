Пассажирский Boeing превысил скорость звука из-за ветра

Пассажирский самолет Boeing 787−9 Dreamliner во время полета случайно превысил скорость звука — британский лайнер оказался в высотном струйном течении и смог разогнаться до 1285 км/час.

Скорость звука на высоте 11 километров составляет около 1060 км/час, пишет Popular Mechanics.

Обычная скорость авиалайнера составляет 902 км/час.

Самолет авиакомпании Virgin Atlantic следовал в Лондон из Лос-Анджелеса, пишет «РГ». Инцидент произошел в районе центральной Пенсильвании. Пилот Питер Джеймс отметил в микроблоге, что никогда за свою 25-летнюю карьеру не встречал столь сильного попутного ветра.

758 MPH: The jet stream is so strong over the US right now... that @VirginAtlantic Flight 8 from LAX to London is whipping above Kansas at a ground speed of 758 miles an hour. That's almost the speed of sound... #CAwx @KPIXtv pic.twitter.com/xni0IuKO5Z — Paul Deanno (@PaulKPIX) 19 февраля 2019 г.

Тем не менее комментаторы отмечают: «Скорость звука измеряется относительно воздуха, а не относительно земли. Самолет летел с дозвуковой скоростью при попутном ветре».