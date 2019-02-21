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Жизнь

Пассажирский Boeing превысил скорость звука из-за ветра

Пассажирский самолет Boeing 787−9 Dreamliner во время полета случайно превысил скорость звука — британский лайнер оказался в высотном струйном течении и смог разогнаться до 1285 км/час.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
СС0

Скорость звука на высоте 11 километров составляет около 1060 км/час, пишет Popular Mechanics.

Обычная скорость авиалайнера составляет 902 км/час.

Самолет авиакомпании Virgin Atlantic следовал в Лондон из Лос-Анджелеса, пишет «РГ». Инцидент произошел в районе центральной Пенсильвании. Пилот Питер Джеймс отметил в микроблоге, что никогда за свою 25-летнюю карьеру не встречал столь сильного попутного ветра.

Тем не менее комментаторы отмечают: «Скорость звука измеряется относительно воздуха, а не относительно земли. Самолет летел с дозвуковой скоростью при попутном ветре».

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