Пассажирский самолет «рванул» через Атлантику, преодолев скорость звука

Разогнаться самолету помог ураган, которым сопровождался шторм Киара, пишет BFM.ru.
Лайнер развил небывалую для себя скорость 1328 км/ч, преодолев скорость звука. В результате, по данным Flightradar24, самолет приземлился в Лондоне уже через 4 часа 56 минут после вылета < Самолет должен был долететь до британской столицы за 6 часов 13 минут >. Пассажиры лайнера британской авиакомпании сэкономили таким образом примерно 1 час 20 минут своего времени, пишет «Коммерсантъ».
Комментаторы мгновенно отреагировали на новость: «Сомневаюсь. Это скорость относительно земли, воздушная, навряд ли превышала 950 км/ч», «Сверхзвуковая скорость у него была, конечно, только относительно земли», «Бедные пассажиры авиалайнера! Наверное сидели с выпученными от страха глазами, прижавшись к креслу».
Предыдущий рекорд на этом маршруте принадлежал самолету компании Norwegian, долетевшему в Лондон из Нью-Йорка за 5 часов 13 минут в январе 2018-го.
9 февраля ночью штормовой ветер разогнал еще два самолета компании Virgin Atlantic, которые совсем немного отстали от лайнера British Airways.