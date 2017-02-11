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Жизнь

Пассажирский самолет «рванул» через Атлантику, преодолев скорость звука

Лайнер авиакомпании British Airways, выполнявший из Нью-Йорка в Лондон, преодолел маршрут за рекордные 4 часа 56 минут.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
Михаил Хаустов

Разогнаться самолету помог ураган, которым сопровождался шторм Киара, пишет BFM.ru.

Лайнер развил небывалую для себя скорость 1328 км/ч, преодолев скорость звука. В результате, по данным Flightradar24, самолет приземлился в Лондоне уже через 4 часа 56 минут после вылета < Самолет должен был долететь до британской столицы за 6 часов 13 минут >. Пассажиры лайнера британской авиакомпании сэкономили таким образом примерно 1 час 20 минут своего времени, пишет «Коммерсантъ».

Комментаторы мгновенно отреагировали на новость: «Сомневаюсь. Это скорость относительно земли, воздушная, навряд ли превышала 950 км/ч», «Сверхзвуковая скорость у него была, конечно, только относительно земли», «Бедные пассажиры авиалайнера! Наверное сидели с выпученными от страха глазами, прижавшись к креслу».

Предыдущий рекорд на этом маршруте принадлежал самолету компании Norwegian, долетевшему в Лондон из Нью-Йорка за 5 часов 13 минут в январе 2018-го.

9 февраля ночью штормовой ветер разогнал еще два самолета компании Virgin Atlantic, которые совсем немного отстали от лайнера British Airways.

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