Патент на огурцы: что изменится в жизни россиян с 1 марта

1 марта в России вступили в силу очередные законодательные новации. С чем придется столкнуться соотечественникам в оформлении документов, каких услуг можно добиться от служб ЖКХ, как перевести деньги, пользуясь лишь номером своего телефона — в обзоре традиционных нововведений.

Дачники и огородники

Дачников — собственников загородных участков — поделят на две категории. Одних будут называть садоводами, других — огородниками, пишет «МК».

Отличие заключается в недвижимости, которую россияне собираются возвести на своей земле. Жилые и хозяйственные строения можно будет построить исключительно на садовых участках, а вот огородные территории останутся местом лишь для возведения «времянок».

Для индивидуального жилищного строительства сначала придется получить разрешение на проведение работ, а после их завершения — заручиться согласием местной администрации на ввод объектов в эксплуатацию. В отсутствии подобных документов постройки признают самостроем.

Патент на огурчики

Огородникам и садоводам придется зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) и оформить годовой патент стоимостью в 20 тыс рублей. Придется тратиться и на социальные платежи — около 30 тыс рублей «дачные» ИП будут обязаны перечислять в Пенсионный фонд и около 7 тыс рублей — в фонд Обязательного медицинского страхования. Если годовой оборот подобной деятельности превысит 300 тыс рублей, то 1% доходов придется перечислить в госказну.

Засоры в трубах

Заработают новые новые стандарты в отношении жилищно-коммунальных служб — требования в их отношении ужесточатся. Работники ЖКХ будут обязаны отвечать на запросы населения в течение 10 минут (касается как телефонных звонков, так и запросов по интернету).

Такие проблемы, как засоры в трубах, коммунальщики будут обязаны устранить не больше, чем за два часа. Более сложные заявки, связанные с газовым, водным и электрическим снабжением, должны рассматриваться максимум в течение трех суток.

Трудовой стаж

Работодателям придется подсчитывать трудовой стаж своих работников и отправлять эту информацию в Пенсионный фонд России (ПФР). Смысл нововведения — дополнительные годы официальной трудовой деятельности человека напрямую влияют на размер его будущих субсидий по старости.

Количество самозанятых россиян, работающих без оформления трудовой книжки, составляет около 15 млн человек. Их неофициальные годы работы не будет учитываться при расчете пенсии.

Дело — табак

1 марта вступил в силу новый закон, затрагивающий более 30% взрослого населения страны (столько в России курильщиков). Закон связан с заменой «бумажных» идентификаторов (штрих-кодов) на пачках сигарет на электронные аналоги.

Подобный шаг направлен на борьбу с нелегальной продукцией, которая, по оценкам независимых экспертов, охватывает до 25% отечественного табачного рынка.