Пати-геймы, битва подушками и кое-что о птичках. 10 событий выходных в Барнауле

Altapress.ru придумал, как провести эти выходные: пройтись до парка «Изумрудный» и проводить зиму с блинами в прикуску, сходить в театр или кино, поиграть в настолки от «Мосигры». А еще послушать лекцию орнитолога Алексея Эбеля о тропических птичках.

Театр

«Трильби» в Театре драмы — 16 марта, 17:30, 16+

«Мелодии любви» в Музыкальном театре — 17 марта, 17:00, 12+

«Письма любви» в Молодежном театре — 17 марта, 17:00, 16+

Постановка "Письма любви". mta-barnaul.ru

Музей

Лекция от Алексея Эбеля и Ирины Кругловой «Птицы тропиков — какие они?» в Краеведческом музее — 17 марта, 13:00, 12+

Ласточка. vk.com/agkm1823

Кино

Мелодрама от Пак Пом-су «Неспящие в Сеуле» в «Премьере» — 16 марта, 18:55, 16+

Фильм "Неспящие в Сеуле". Кадр из фильма "Неспящие в Сеуле".

Мастер-класс

Мастер-класс по рисованию картины с элементами сакральной геометрии от Елены Дмитриевой в галерее «Республика ИЗО» — 16 марта, 14:00, 16+

Мастер-класс по рисованию с элементами сакральной геометрии. vk.com/respublikaizo

Парк

«Самая русская масленица» с битвой подушками, чучелом, катанием на собачьих упряжках и другим в парке Изумрудный — 17 марта, 12:00, 0+

Игротека

Пати-геймы, розыгрыш подарков и игротека «Мосигры» в «Алтай Крафте» — 16 марта, 17:00, 18+

Игротека в "Мосигре". vk.com/mosigra

С детьми

«Четыре сказки» в Крепостном театре — 17 марта, 12:00, 6+

Интерактивная программа с мультфильмом и мастер-классом «День Воробья» в Краеведческом музее — 16 марта, 13:00, 0+

Детский мастер-класс в Краеведческом музее. vk.com/agkm1823

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