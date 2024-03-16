Пати-геймы, битва подушками и кое-что о птичках. 10 событий выходных в Барнауле

Театр
«Трильби» в Театре драмы — 16 марта, 17:30, 16+
«Мелодии любви» в Музыкальном театре — 17 марта, 17:00, 12+
«Письма любви» в Молодежном театре — 17 марта, 17:00, 16+
Музей
Лекция от Алексея Эбеля и Ирины Кругловой «Птицы тропиков — какие они?» в Краеведческом музее — 17 марта, 13:00, 12+
Кино
Мелодрама от Пак Пом-су «Неспящие в Сеуле» в «Премьере» — 16 марта, 18:55, 16+
Мастер-класс
Мастер-класс по рисованию картины с элементами сакральной геометрии от Елены Дмитриевой в галерее «Республика ИЗО» — 16 марта, 14:00, 16+
Парк
«Самая русская масленица» с битвой подушками, чучелом, катанием на собачьих упряжках и другим в парке Изумрудный — 17 марта, 12:00, 0+
Игротека
Пати-геймы, розыгрыш подарков и игротека «Мосигры» в «Алтай Крафте» — 16 марта, 17:00, 18+
С детьми
«Четыре сказки» в Крепостном театре — 17 марта, 12:00, 6+
Интерактивная программа с мультфильмом и мастер-классом «День Воробья» в Краеведческом музее — 16 марта, 13:00, 0+
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