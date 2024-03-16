16 марта
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Жизнь

Пати-геймы, битва подушками и кое-что о птичках. 10 событий выходных в Барнауле

Altapress.ru придумал, как провести эти выходные: пройтись до парка «Изумрудный» и проводить зиму с блинами в прикуску, сходить в театр или кино, поиграть в настолки от «Мосигры». А еще послушать лекцию орнитолога Алексея Эбеля о тропических птичках.

Масленичные гуляния в Барнауле.
Масленичные гуляния в Барнауле.
Анна Зайкова

Театр

«Трильби» в Театре драмы — 16 марта, 17:30, 16+

«Мелодии любви» в Музыкальном театре — 17 марта, 17:00, 12+

«Письма любви» в Молодежном театре — 17 марта, 17:00, 16+

Постановка &quot;Письма любви&quot;.
Постановка "Письма любви".
mta-barnaul.ru

Музей

Лекция от Алексея Эбеля и Ирины Кругловой «Птицы тропиков — какие они?» в Краеведческом музее — 17 марта, 13:00, 12+

Ласточка.
Ласточка.
vk.com/agkm1823

Кино

Мелодрама от Пак Пом-су «Неспящие в Сеуле» в «Премьере» — 16 марта, 18:55, 16+

Фильм &quot;Неспящие в Сеуле&quot;.
Фильм "Неспящие в Сеуле".
Кадр из фильма "Неспящие в Сеуле".

Мастер-класс

Мастер-класс по рисованию картины с элементами сакральной геометрии от Елены Дмитриевой в галерее «Республика ИЗО» — 16 марта, 14:00, 16+

Мастер-класс по рисованию с элементами сакральной геометрии.
Мастер-класс по рисованию с элементами сакральной геометрии.
vk.com/respublikaizo

Парк

«Самая русская масленица» с битвой подушками, чучелом, катанием на собачьих упряжках и другим в парке Изумрудный — 17 марта, 12:00, 0+

Игротека

Пати-геймы, розыгрыш подарков и игротека «Мосигры» в «Алтай Крафте» — 16 марта, 17:00, 18+

Игротека в &quot;Мосигре&quot;.
Игротека в "Мосигре".
vk.com/mosigra

С детьми

«Четыре сказки» в Крепостном театре — 17 марта, 12:00, 6+

Интерактивная программа с мультфильмом и мастер-классом «День Воробья» в Краеведческом музее — 16 марта, 13:00, 0+

Детский мастер-класс в Краеведческом музее.
Детский мастер-класс в Краеведческом музее.
vk.com/agkm1823

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