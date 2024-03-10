10 марта
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Жизнь

«Покатушки» в лесу, хюммельхен и ре-минор. 11 идей, куда сходить в Барнауле

Altapress.ru придумал, чем заняться на неделе так, чтобы было нескучно и полезно: прогуляться по лесу на лыжах, сходить на концерт волынок, посетить театр, послушать Баха и Вивальди на органе или поиграть в «настолки».

Открытие лыжного сезона на Трассе здоровья.
Открытие лыжного сезона на Трассе здоровья.
Altapress.ru.

В кино

Мелодрама от Юрия Хмельницкого «Лед 3» в «Мире» — 13 марта, 20:50, 6+

Фильм ужасов от Иэна Хант-Даффи «Клаустрофобы: Инсомния» в Галактике — 12 марта, 18:00, 18+

Фильм &quot;Клаустрофобы: Инсомния&quot;.
Фильм "Клаустрофобы: Инсомния".
Кадр из фильма "Клаустрофобы: Инсомния"

В театр

«Трильби» в Театре драмы — 16 марта, 17:30, 16+

«Мелодия любви» в Музыкальном театре — 15 марта, 18:30, 12+

«Гроза» в Молодежном театре — 14 марта, 18:30, 16+

«Спасение вселенной» в Крепостном театре — 16 марта, 18:00, 16+

Комедия «Спасение вселенной» в Крепостном театре.
Комедия «Спасение вселенной» в Крепостном театре.
vk.com/krepostnoy_teatr

В Шишковку

Необычный концерт с хюммельхеном, сакпипой, русской волынкой и дарбукой в Шишковке — 11 марта, 18:00, 12+

Концерт на волынке в Шишковке.
Концерт на волынке в Шишковке.
vk.com/akunb

В филармонию

Органный концерт с Вероникой Богданович-Язвинской «От Баха к B-A-C-H» в Филармонии — 11 марта, 18:30, 6+

Концерт «От Баха к B-A-C-H» в Филармонии.
Концерт «От Баха к B-A-C-H» в Филармонии.
www.filarmonia22.ru

Для детей

«Жихарка» в театре кукол «Сказка» — 17 марта, 10:30, 6+

Спектакль для малышей &quot;Жихарка&quot; в театре кукол &quot;Сказка&quot;.
Спектакль для малышей "Жихарка" в театре кукол "Сказка".
vk.com/skazkabarnaul

В парк

Игры в «настолки» всех видов в визит-центре парка Изумрудный — 17 марта, 18:00, 6+

Настольные игры в визит-центре парка &quot;Изумрудный&quot;.
Настольные игры в визит-центре парка "Изумрудный".
vk.com/park_izumrudnyi

В лес

Пока не растаял снег, можно покататься по «Трассе здоровья» на лыжной базе «Динамо» — ежедневно с 09:00 до 19:00, 0+

Открытие зимнего лыжного сезона на Трассе здоровья.
Открытие зимнего лыжного сезона на Трассе здоровья.
«Мария-Ра»

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