«Покатушки» в лесу, хюммельхен и ре-минор. 11 идей, куда сходить в Барнауле

В кино
Мелодрама от Юрия Хмельницкого «Лед 3» в «Мире» — 13 марта, 20:50, 6+
Фильм ужасов от Иэна Хант-Даффи «Клаустрофобы: Инсомния» в Галактике — 12 марта, 18:00, 18+
В театр
«Трильби» в Театре драмы — 16 марта, 17:30, 16+
«Мелодия любви» в Музыкальном театре — 15 марта, 18:30, 12+
«Гроза» в Молодежном театре — 14 марта, 18:30, 16+
«Спасение вселенной» в Крепостном театре — 16 марта, 18:00, 16+
В Шишковку
Необычный концерт с хюммельхеном, сакпипой, русской волынкой и дарбукой в Шишковке — 11 марта, 18:00, 12+
В филармонию
Органный концерт с Вероникой Богданович-Язвинской «От Баха к B-A-C-H» в Филармонии — 11 марта, 18:30, 6+
Для детей
«Жихарка» в театре кукол «Сказка» — 17 марта, 10:30, 6+
В парк
Игры в «настолки» всех видов в визит-центре парка Изумрудный — 17 марта, 18:00, 6+
В лес
Пока не растаял снег, можно покататься по «Трассе здоровья» на лыжной базе «Динамо» — ежедневно с 09:00 до 19:00, 0+
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