Патох Шодиев удостоен государственного ордена службы.

«За большие заслуги в области культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность наградить Орденом Дружбы Шодиева Фаттаха Каюмовича, основателя и главу Международного Фонда Шодиева», — говорится в Указе, подписанном Президентом России Владимиром Путиным.

Сегодня в Кремле церемонию награждения провёл Первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Японовед, предприниматель и благотворитель Фаттах Шодиев более 20 лет занимается научной и гуманитарной деятельностью и поддержкой международных культурных обменов. В 1996 году он учредил Международный Фонд Шодиева как инструмент реализации разнообразных научных, благотворительных и культурных программ. Деятельность Фонда включает финансирование стипендиальных и учебных программ МГИМО, издание научной литературы, спонсорство проектов в сфере культуры и искусства, развитие международных отношений. Фонд поддерживает научную и издательскую деятельность Ассоциации японоведов России. Помимо этого, в портфеле Фонда целый ряд гуманитарных проектов, главные среди которых — поддержка детских домов и детских медицинских центров на постсоветском пространстве, а также поддержка наиболее уязвимых слоёв населения.

За последние годы при непосредственном патронаже Фаттаха Шодиева проводятся масштабные культурные мероприятия — свыше 10 лет проходит в России фестиваль современного японского искусства J-FEST, в 2018 году состоялись гастроли уникального традиционного театра Сётику Гранд Кабуки из Токио. Параллельно в Японии с 2015 года проходят Фестивали российской культуры с участием звёзд российского балета и оперы и ведущих деятелей искусства. В 2019 году Фаттах Шодиев через свой Фонд оказал существенную поддержку в проведении Перекрёстного Года России-Японии.

Шодиев Фаттах Каюмович родился в Узбекистане в 1953 г., гражданин Российской Федерации. Кандидат политических наук, действительный член Академии Естественных наук Республики Казахстан, Член Попечительского совета МГИМО МИД РФ, Член Попечительского совета эндаумента — Фонда развития МГИМО МИД РФ, Член Попечительского совета Фонда публичной дипломатии имени А.М.Горчакова, основатель Международного Фонда Шодиева, почётный председатель Ассоциации японоведов РФ, Член Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Шодиев является совладельцем компании Eurasian Resources Group (ERG), АО «Евразийский банк», АО «СК Евразия» и «Евразийская Индустриальная Компания».

Подробности — на сайте Международного Фонда Шодиева: https://internationalchodievfoundation.com/ru/ и на сайте Представительства Фонда в РФ: https://internationalchodievfoundation.ru/

Орден Дружбы — государственная награда России, утверждённая в 1994 году (её предшественником в СССР являлся Орден Дружбы Народов). Представляет собой пятиконечную штраловую звезду, поверх которой расположен земной шар, заключённый в венок из лавровых ветвей. На оборотной стороне знака находится надпись: «Мир и дружба». Орден вручается за высокие достижения в развитии экономического и научного потенциала России, за особо плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей, укреплению мира и дружественных отношений между государствами.

В предыдущие годы Орден Дружбы получали дирижёр Владимир Спиваков, народный артист РФ Олег Басилашвили, бывший Генеральный директор корпорации PepsiCo Дональд Кендалл, американский историк и специалист по России Стивен Коэн, экс-глава космического агентства НАСА Чарльз Болден.

Выражая свою благодарность за награду , Фаттах Шодиев отметил: