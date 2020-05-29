Патриарх Кирилл назвал уникальным время пандемии

Пандемия коронавируса — уникальное время для духовного роста человека, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Всему миру дана возможность сосредоточиться, подумать о своей жизни, о своих грехах, обратиться к Богу», — цитирует его РИА Новости.

Патриарх Кирилл призвал использовать эту возможность для осмысления своей жизни и «для изменения к лучшему». Пройдет и это время и что мы снова вернемся в суету ежедневных обязательств, забот, трудов, и тем важнее воспользоваться сейчас этим шансом, поскольку неизвестно, «даст ли еще Господь такую возможность», добавил патриарх.

Предстоятель РПЦ призвал максимально очистить свой разум, свою душу, свою совесть с тем, чтобы совершить духовный прорыв в своей жизни, пишет News.ru.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что люди не могут «силой разума» немедленно остановить эпидемию коронавируса.