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Жизнь

Патриарх Кирилл объехал Москву с иконой для борьбы с вредоносным поветрием

Ради противостояния коронавирусу, которого в РПЦ называют вредоносным поветрием, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объехал Москву с чудотворной иконой «Умиление». Об этом событии написали многие СМИ. Ряд из них отметили, что сам глава РПЦ ездил без маски.

Патриарх Кирилл, апрель 2020.
Патриарх Кирилл, апрель 2020.
@patriarchkirill

Процедуру выноса иконы подробно описывает «Эхо Москвы».

«Возле резиденции патриарха в Чистом переулке сегодня днем наблюдалось непривычное для нынешней Москвы оживление. Недалеко от ворот стояли сразу шесть машин Госавтоинспекции, возле проходной дежурили фотографы, а во дворе особняка была суета. Несколько элитных иномарок готовились к пробегу по Москве вместе с иконой», — пишет журналист «Эха».

После того, как корреспондент федерального телеканала записал вступительный текст для репортажа, из особняка вынесли икону и разместили ее в припаркованном минивэне «Мерседес». При этом сам глава РПЦ был без защитной маски.

Объехав Москву, Патриарх Кирилл прибыл со святыней в Богоявленский Елоховский кафедральный собор, где возглавил богослужение.

Патриарх Кирилл.
Патриарх Кирилл.
Скриншот видео на странице vk.com/patriarhkirill

«Святейший патриарх обращается с призывом к верующим, пребывая в домах, совместно помолиться, начав чтение акафиста Пресвятой Богородице с прибавлением молитвы об избавлении от вредоносного поветрия», — публикует сайт Алтайской митрополии выступление Патриарха.

Патриарх сказал, что сегодня многие из нас «вынуждены возложить на себя подвиг неотлучного пребывания в своих жилищах». «Таковым говорю: пусть место вашего уединения станет для вас пустыней личного и семейного молитвенного труда», — призвал он.

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