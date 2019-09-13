Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 сентября 13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Патриарх Кирилл остался без пресс-секретаря из-за оптимизации в РПЦ

Пресс-секретарь предстоятеля Русской православной церкви, патриарха Кирилла Александр Волков покинул должность в связи с оптимизацией, которая проводится в структурах РПЦ, сообщает «КоммерсантЪ».

Патриарх Кирилл.
Патриарх Кирилл.
patriarchia.ru.

Волков оставил свой пост 11 сентября после подписания распоряжения самим патриархом. Кадровое решение в РПЦ объяснили реорганизацией и оптимизацией, которая проводится в информационных службах Московского патриархата.

Обязанности пресс-секретаря предстоятеля РПЦ теперь исполняет руководитель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ушедший с поста Александр Волков работал в пресс-службе РПЦ с 2005 года, а руководителем этой структуры его назначили в июне 2012 года.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость