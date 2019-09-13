Патриарх Кирилл остался без пресс-секретаря из-за оптимизации в РПЦ

Пресс-секретарь предстоятеля Русской православной церкви, патриарха Кирилла Александр Волков покинул должность в связи с оптимизацией, которая проводится в структурах РПЦ, сообщает « КоммерсантЪ ».

Волков оставил свой пост 11 сентября после подписания распоряжения самим патриархом. Кадровое решение в РПЦ объяснили реорганизацией и оптимизацией, которая проводится в информационных службах Московского патриархата.

Обязанности пресс-секретаря предстоятеля РПЦ теперь исполняет руководитель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ушедший с поста Александр Волков работал в пресс-службе РПЦ с 2005 года, а руководителем этой структуры его назначили в июне 2012 года.