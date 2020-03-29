Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 марта -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Патриарх Кирилл попросил россиян не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви Патриарх Кирилл попросил всех верующих соблюдать предписания властей о профилактике коронавируса и не ходить в храмы. Об этом сообщает ТАСС.

Патриарх Кирилл.
Патриарх Кирилл.
patriarchia.ru.

Вместо посещения храмов священнослужитель посоветовал молиться дома.

Ранее, пишет lenta.ru, власти Санкт-Петербурга запретили посещать здания религиозных организаций до 5 апреля, для сдерживания распространения COVID-19. РПЦ раскритиковала запрет, заявив, что он противоречит Конституции. «Священник — это духовный врач, который, подобно врачу физическому, обязан принимать приходящих к нему, как бы ему ни хотелось самоизолироваться», — отмечал официальный представитель РПЦ Владимир Легойда.

В настоящее время РПЦ приостановила работу воскресных школ и приходских секций. Высшие духовные учебные заведения переведены на дистанционное обучение.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость