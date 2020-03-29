Патриарх Кирилл попросил россиян не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви Патриарх Кирилл попросил всех верующих соблюдать предписания властей о профилактике коронавируса и не ходить в храмы. Об этом сообщает ТАСС .

Вместо посещения храмов священнослужитель посоветовал молиться дома.

Ранее, пишет lenta.ru, власти Санкт-Петербурга запретили посещать здания религиозных организаций до 5 апреля, для сдерживания распространения COVID-19. РПЦ раскритиковала запрет, заявив, что он противоречит Конституции. «Священник — это духовный врач, который, подобно врачу физическому, обязан принимать приходящих к нему, как бы ему ни хотелось самоизолироваться», — отмечал официальный представитель РПЦ Владимир Легойда.

В настоящее время РПЦ приостановила работу воскресных школ и приходских секций. Высшие духовные учебные заведения переведены на дистанционное обучение.