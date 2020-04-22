Патриарх Кирилл попросил власти отсрочить коммунальные платежи церквей

Патриарх Кирилл попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина об отсрочке коммунальных платежей для храмов, так как РПЦ собирает меньше пожертвований во время всеобщего режима самоизоляции.

Документ опубликовал Telegram-канал «Зеленый змий», источники РБК подтвердили его подлинность.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о предоставлении религиозным организациям отсрочки оплаты коммунальных платежей на срок до отмены ограничительных мер и возобновления полноценной работы церквей и монастырей», — написал патриарх.

В Минстрое ответили на письмо патриарха, пишет polit.ru. В ответе указано, что отсрочка может быть возможна, если потребитель и поставщик коммунальных услуг смогут сами об этом договориться и заключат дополнительное соглашение.

22 марта патриарх Кирилл рекомендовал верующим рассматривать пандемию коронавируса как Божью милость.

И рекомендовал воздержаться от посещения храмов, ограничиться домашней молитвой и видеотрансляциями богослужений.

В 43 из 85 регионах России храмы РПЦ были открыты на Пасху для посещения прихожан в разгар пандемии коронавируса.