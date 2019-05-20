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Жизнь

Патриарх Кирилл посчитал, как вырастет население России без абортов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл получил премию «Амбассадор защиты жизни до рождения» от фонда «Женщины за жизнь». Выступая перед собравшимися на мероприятии, он призвал закрыть тему абортов в том масштабе, в котором она существует. Священнослужитель напомнил, что убийство человека — «великий грех».

Патриарх Кирилл.
Патриарх Кирилл.
patriarchia.ru

«Если каждый год у нас будет рождаться миллион детей, который не родился, то за 10 лет у нас страна будет 156 миллионов, а за 20 лет — 166 миллионов», — цитирует патриарха РИА Новости.

Предстоятель РПЦ отметил, что существующие в России меры поддержки материнства не могут полностью избавить страну от абортов. «Замечательно, что у нас есть материнский капитал, замечательно, что государство предпринимает какие-то шаги, но это мизерные шаги. Никакими денежными поощрениями мы не обеспечим такой прирост населения», — добавил он.

Конкретных предложений по поводу избавления от абортов от патриарха не прозвучало. Дело борьбы против прерывания беременности, по его мнению, должно быть приоритетным не только для церковнослужителей, но и «для всех людей, которые обеспокоены темой сохранения жизни, — и вообще, кто любит наше отечество и думает о его будущем».

Ранее глава РПЦ выступал против абортов в том числе по медицинским показаниям — даже если выявлены отклонения у плода. Он сравнил подобные процедуры с истреблением инвалидов в фашистской Германии.

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