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Жизнь

Патриарх Кирилл раскритиковал законопроект против домашнего насилия

Патриарх Кирилл в рождественском интервью на телеканале «Россия 1», комментируя законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, отметил «провальность» инициативы, сообщает РИА «Новости».

Патриарх Кирилл.
Патриарх Кирилл.
patriarchia.ru.

Патриарх подчеркнул, что само понятие «семейно-бытовое насилие» заимствовано из-за рубежа, что не подходит для России.

«Принятие соответствующих законов в зарубежных странах, видимо, создает в сознании наших законодателей некую зависимость от этих иностранных новаций. Всякое вторжение извне в семейные отношения несет в себе очень большие негативные последствия», — сказал патриарх.

Он напомнил, что нечто подобное было в советское время, когда существовали различные домовые комитеты, а также активно привлекались участковые. Однако все это не помогало восстановить любовь в семье.

«При помощи милиционера и общественных активистов невозможно восстановить любовь между супругами. Поэтому корень проблемы лежит не вовне, а внутри… в той самой сфере, которой занимается Церковь. Одна из задач Церкви и заключается в том, чтобы укрепить в сердце человека любовь, будь он женатый или неженатый. Особенно важно, конечно, укрепить любовь в сердцах супругов», — отметил патриарх.

Он также подчеркнул, что в семье, где люди привыкли отдавать себя друг другу, невозможно физическое насилие.

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