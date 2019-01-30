Патриарх Кирилл рассказал, чем опасен разрыв между бедными и богатыми

Материальное неравенство между россиянами несет в себе «опасный заряд» и поглощает «духовные силы народа». Об этом в Госдуме на открытии VII Рождественских парламентских встреч патриарх Кирилл, пишут РИА Новости.

По словам патриарха Кирилла, сейчас проблема социального неравенства стоит остро не только для развивающихся, но и для развитых стран.

«Разрыв между бедными и богатыми несет в себе опасный заряд. Социальное неравенство создает внутри общества пропасть, которая подобно черной дыре поглощает духовные силы народа. Неравенство разъедает ткань народного единства», — заявил патриарх Кирилл.

Он отметил, что более опасны даже не количественные различия между доходами социальных групп, а «отчуждение, которое эти различия порождают».