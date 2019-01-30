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30 января
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Жизнь
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Патриарх Кирилл рассказал, чем опасен разрыв между бедными и богатыми

Материальное неравенство между россиянами несет в себе «опасный заряд» и поглощает «духовные силы народа». Об этом в Госдуме на открытии VII Рождественских парламентских встреч патриарх Кирилл, пишут РИА Новости.

Визит патриарха Кирилла в Антарктиду.
Визит патриарха Кирилла в Антарктиду.
patriarchia.ru

По словам патриарха Кирилла, сейчас проблема социального неравенства стоит остро не только для развивающихся, но и для развитых стран.

«Разрыв между бедными и богатыми несет в себе опасный заряд. Социальное неравенство создает внутри общества пропасть, которая подобно черной дыре поглощает духовные силы народа. Неравенство разъедает ткань народного единства», — заявил патриарх Кирилл.

Он отметил, что более опасны даже не количественные различия между доходами социальных групп, а «отчуждение, которое эти различия порождают».

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