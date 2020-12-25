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Пациента со 100-процентным поражением легких спасли в Пензе

Заболевшего коронавирусом Дмитрия Чуплинова со 100-процентным поражением легких спасли врачи Пензенского областного клинического центра, сообщает НТВ.

Исследование легких.
Исследование легких.
t.me/altaigovernment

Дмитрий рассказал, что начиналась болезнь довольно стандартно и безобидно.

«К вечеру поднялась температура, ни кашля, ни одышки. Сбить температуру не удалось. С каждым днем становилось все хуже, лечение на дому не помогало», — отметил он.

Мужчину вовремя госпитализировали. На первых снимках процент поражения легких был довольно низкий, а через несколько дней картина полностью поменялась.

Врач-рентгенолог Александр Сорокин сообщил, что было «тотальное поражение обоих легких — практически 100-процентое поражение так называемым матовым стеклом».


Дмитрий провел в больнице полтора месяца, из них пять дней — в реанимации. Врачи говорят, что это даже немного для его состояния.

«Это можно без преувеличения считать чудом. Несмотря на, казалось бы, безнадежный прогноз, пациенту назначили комплексное лечение, которое длилось полтора месяца», — отметили медики.

Выписался Дмитрий прямо к новогодним праздникам — это стало подарком для всей семьи. Он отметил, что просто хотел вернуться к жене и ребенку.

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