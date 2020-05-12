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Жизнь

Пациенты коронавирусного госпиталя в Алтайском крае пожаловались на условия

Пациентка коронавирусного госпиталя, развернутого на базе Каменской ЦРБ, пожаловалась на условия в больнице. Видео опубликовала газета «Каменские известия».

Врач, больница.
Врач, больница.
CC0

Женщина сетует на порванный матрас и марлевое одеяло, отсутствие стола, холод в здании и холодную пищу.

Главврач больницу Олег Войтов подтвердил, что мягкий инвентарь при многократном использовании и обработке приходит в негодность, но пациенты должны понимать, что «условия в ЛПУ будут отличаться от условий пребывания дома».

«Госпиталь развернут экстренно, в короткие сроки, оборудован всем необходимым, подчеркиваю, необходимым для оказания данного вида помощи. персонал обеспечен СИЗами полностью и созданы все условия для оказания помощи, лечение проводится в полном объеме, нужды ни в чем нет», — добавил он.

По данным на 11 мая, в Камне-на-Оби — шесть случаев инфицирования коронавирусом.

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