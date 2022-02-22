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Жизнь

Пациентка ковидного госпиталя в Барнауле пожаловалась на питание

Одна из пациенток ковидного госпиталя, Горбольницы № 5 в Барнауле, пожаловалась на плохое питание.

Ковид. Врачи.
Ковид. Врачи.
Дмитрий Лямзин.

Женщина считает, что кормят там «ужасно», особенно диабетчиков. От еды, по ее словам, у все поднимается сахар.

«И это называется диетическая пища? Так, наверное, в войну Гестапо такими помоями кормило людей. Мы даже не можем сказать, что нам дают пить, то ли чай, то ли компот, просто закрашенная вода», — поделилась она в группе Barnaul22.

Поддержкой не всех комментаторов ей удалось заручиться:

  • «Ежедневно общаюсь с пациентами, находившимися на лечении в этой больнице (и в ковидном госпитале, в частности). Обычное больничное питание — каши, пюрешки, супчики, гуляши/котлетки. Мясное, молочное, омлетики. Практически у всех передачки из дома. Что характерно — тяжелоболеющим никакое питание вообще в рот не лезет»
  • «Две категории пациентов: одни больные, другие на питание жалуются»
  • «Российский менталитет читается почти в каждом комментарии: не санаторий, терпите, не жалуйтесь, скажите спасибо и за это. У нас в крови видимо страдать, терпеть, довольствоватьсямалым и не дай бог жаловаться»
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