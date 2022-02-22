Пациентка ковидного госпиталя в Барнауле пожаловалась на питание

Одна из пациенток ковидного госпиталя, Горбольницы № 5 в Барнауле, пожаловалась на плохое питание.

Женщина считает, что кормят там «ужасно», особенно диабетчиков. От еды, по ее словам, у все поднимается сахар.

«И это называется диетическая пища? Так, наверное, в войну Гестапо такими помоями кормило людей. Мы даже не можем сказать, что нам дают пить, то ли чай, то ли компот, просто закрашенная вода», — поделилась она в группе Barnaul22.

Поддержкой не всех комментаторов ей удалось заручиться: