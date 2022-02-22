Пациентка ковидного госпиталя в Барнауле пожаловалась на питание

Женщина считает, что кормят там «ужасно», особенно диабетчиков. От еды, по ее словам, у все поднимается сахар.
«И это называется диетическая пища? Так, наверное, в войну Гестапо такими помоями кормило людей. Мы даже не можем сказать, что нам дают пить, то ли чай, то ли компот, просто закрашенная вода», — поделилась она в группе Barnaul22.
Поддержкой не всех комментаторов ей удалось заручиться:
- «Ежедневно общаюсь с пациентами, находившимися на лечении в этой больнице (и в ковидном госпитале, в частности). Обычное больничное питание — каши, пюрешки, супчики, гуляши/котлетки. Мясное, молочное, омлетики. Практически у всех передачки из дома. Что характерно — тяжелоболеющим никакое питание вообще в рот не лезет»
- «Две категории пациентов: одни больные, другие на питание жалуются»
- «Российский менталитет читается почти в каждом комментарии: не санаторий, терпите, не жалуйтесь, скажите спасибо и за это. У нас в крови видимо страдать, терпеть, довольствоватьсямалым и не дай бог жаловаться»