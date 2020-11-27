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Жизнь

13 пациентов ковидных госпиталей на Алтае умерло за день

225 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировали в Алтайском крае за сутки. Скончалось 13 человек, выздоровело 211 пациентов, сообщили 27 ноября в оперативном штабе.

Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
instagram.com/dcak22

624 человека находятся в тяжелом состоянии в ковидных госпиталях, 178 из них на аппаратах ИВЛ.

Из почти 6 тыс. коечных мест свободными, по последним данным минздрава, остаются около 2 тыс. коек.

Общее число заболевших в крае с начала пандемии составляет 25 450 человек. Выздоровели всего 21 963 человека. Умерло 1 075 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 62,
  • Бийск — 25,
  • Рубцовск — 15,
  • Заринск — 12,
  • Новоалтайск — 10,
  • Алейск — 8,
  • Славгород — 7,
  • Тальменский и Первомайский районы — по 6 заболевших,
  • Яровое, Кулундинский район — по 5 заболевших,
  • Волчихинский, Троицкий районы — по 4 заболевших,
  • Баевский, Залесовский, Краснощековский, Локтевский, Мамонтовский, Петропавловский, Родинский, Рубцовский, Шелаболихинский районы — по 3 заболевших,
  • Алейский, Благовещенский, Бурлинский, Завьяловский, Каменский, Крутихинский, Кытмановский, Смоленский, Тогульский, Усть-Пристанский район, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
  • ЗАТО Сибирский, Егорьевский, Змеиногорский, Ключевской, Курьинский, Немецкий национальный, Романовский районы — по 1 заболевшему.
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