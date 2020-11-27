13 пациентов ковидных госпиталей на Алтае умерло за день

624 человека находятся в тяжелом состоянии в ковидных госпиталях, 178 из них на аппаратах ИВЛ.
Из почти 6 тыс. коечных мест свободными, по последним данным минздрава, остаются около 2 тыс. коек.
Общее число заболевших в крае с начала пандемии составляет 25 450 человек. Выздоровели всего 21 963 человека. Умерло 1 075 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 62,
- Бийск — 25,
- Рубцовск — 15,
- Заринск — 12,
- Новоалтайск — 10,
- Алейск — 8,
- Славгород — 7,
- Тальменский и Первомайский районы — по 6 заболевших,
- Яровое, Кулундинский район — по 5 заболевших,
- Волчихинский, Троицкий районы — по 4 заболевших,
- Баевский, Залесовский, Краснощековский, Локтевский, Мамонтовский, Петропавловский, Родинский, Рубцовский, Шелаболихинский районы — по 3 заболевших,
- Алейский, Благовещенский, Бурлинский, Завьяловский, Каменский, Крутихинский, Кытмановский, Смоленский, Тогульский, Усть-Пристанский район, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
- ЗАТО Сибирский, Егорьевский, Змеиногорский, Ключевской, Курьинский, Немецкий национальный, Романовский районы — по 1 заболевшему.