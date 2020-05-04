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Пациентов с бессимптомным Covid-19 в Алтайском крае будут лечить по-новому

В Алтайском крае решили амбулаторно лечить пациентов с бессимптомным течение Covid-19. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил министр здравоохранения края Дмитрий Попов. В стационарах лечение будут проходить пациенты с характерной симптоматикой.

Барнаул. Пандемия коронавируса.
Барнаул. Пандемия коронавируса.
Анна Зайкова.

Для этого создали центр амбулаторного ведения.

«Пока на пять мест — пять врачей. Они оснащены средствами дистанционной связи: для них приобрели смартфоны. Вывели информационные системы, которые позволяют взаимодействовать с поликлиниками. Общее расчетное количество пациентов — до двух сотен пациентов мы можем вести», — сообщил Попов.

Кроме этого, в круглосуточном режиме работают диагностические центры Барнаула и Рубцовска для диагностики внебольничных пневмоний. По словам Дмитрия Попова, скорая помощь теперь везет пациентов не в приемный покой, а в диагностический центр. Только после этого пациент может быть госпитализирован.

Как будет проходить лечение бессимптомных больных

Амбулаторное лечение предполагает наблюдение пациента на дому. Если состояние инфицированного, который находится дома, ухудшается, его немедленно госпитализируют.

Для того, чтобы наблюдение на дому было эффективным, на базе Краевой клинической больницы создали консультативно-диагностический центр, специалисты, которого будут консультировать врачей поликлиник и давать рекомендации.

Пациенты, которые сейчас находятся в госпиталях, там и продолжат лечение до получения двукратного отрицательного теста, объяснили в региональном минздраве.

Пациенты с хроническими заболевниями, а также те, кто старше 65 лет или условия дома не позволяют лечиться, амбулаторно наблюдаться не будут. Их госпитализируют.

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