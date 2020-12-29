17 пациентов с коронавирусом умерло в Алтайском крае за день

Из 17 умерших в 16 случаях причиной смерти стал именно COVID-19, сообщили в штабе.
Общее число заболевших короной в крае составляет 32 488 человек. Выздоровели всего 28 698 (+172 за сутки) человек. Умерло 1 516 человек.
На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2 179 человек, 1078 пациентов — с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.
В тяжелом состоянии 423 пациента, из них 130 подключены к аппаратам ИВЛ.
Новые случаи
- Барнаул — 65,
- Бийск -19,
- Рубцовск — 18,
- Заринск — 9,
- Алейск — 8,
- Новоалтайск — 7,
- Локтевский и Первомайский районы — по 6 заболевших,
- Белокуриха, Рубцовский, Троицкий, Шипуновский районы — по 5 заболевших,
- Змеиногорский, Тальменский район — по 4 заболевших,
- Яровое, Благовещенский, Волчихинский, Каменский, Ключевский, Тогульский, Угловский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы — по 3 заболевших,
- Алейский, Завьяловский, Новичихинский, Советский районы — по 2 заболевших,
- Егорьевский, Залесовский, Калманский, Кулундинский, Кытмановский, Немецкий национальный, Павловский, Петропавловский, Ребрихинский, Смоленский, Топчихинский районы — по 1 заболевшему.