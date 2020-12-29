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Жизнь

17 пациентов с коронавирусом умерло в Алтайском крае за день

212 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае за сутки. Умерло 17 человек, говорится в сводке оперативного штаба края на 29 декабря.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

Из 17 умерших в 16 случаях причиной смерти стал именно COVID-19, сообщили в штабе.

Общее число заболевших короной в крае составляет 32 488 человек. Выздоровели всего 28 698 (+172 за сутки) человек. Умерло 1 516 человек.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2 179 человек, 1078 пациентов — с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

В тяжелом состоянии 423 пациента, из них 130 подключены к аппаратам ИВЛ.

Новые случаи

  • Барнаул — 65,
  • Бийск -19,
  • Рубцовск — 18,
  • Заринск — 9,
  • Алейск — 8,
  • Новоалтайск — 7,
  • Локтевский и Первомайский районы — по 6 заболевших,
  • Белокуриха, Рубцовский, Троицкий, Шипуновский районы — по 5 заболевших,
  • Змеиногорский, Тальменский район — по 4 заболевших,
  • Яровое, Благовещенский, Волчихинский, Каменский, Ключевский, Тогульский, Угловский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы — по 3 заболевших,
  • Алейский, Завьяловский, Новичихинский, Советский районы — по 2 заболевших,
  • Егорьевский, Залесовский, Калманский, Кулундинский, Кытмановский, Немецкий национальный, Павловский, Петропавловский, Ребрихинский, Смоленский, Топчихинский районы — по 1 заболевшему.
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