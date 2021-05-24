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Жизнь

18 пациентов с коронавирусом умерло в Алтайском крае за выходные

За выходные, 22 и 23 мая, в Алтайском крае скончалось 18 человек с диагностированным коронавирусом.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
CC0

За прошедшие сутки умерло 10 человек.

По последним данным оперштаба, в больницах в тяжелом состоянии находятся 153 человек, 58 из них на ИВЛ.

Общее число заболевших с начала эпидемии в крае достигло 51 221 человека. Выздоровело всего 46 139 (+ 40 за сутки) человек. Умерло 3 170 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 18,
  • Бийск — 14,
  • Новоалтайск — 7,
  • Первомайский район — 5,
  • Камень-на-Оби, Волчихинский район — по 3 заболевших,
  • Залесовский, Ключевской районы — по 2 заболевших,
  • Заринск, Бийский, Заринский, Кулундинский, Кытмановский, Ребрихинский, Угловский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.
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