18 пациентов с коронавирусом умерло в Алтайском крае за выходные

За выходные, 22 и 23 мая, в Алтайском крае скончалось 18 человек с диагностированным коронавирусом.

За прошедшие сутки умерло 10 человек.

По последним данным оперштаба, в больницах в тяжелом состоянии находятся 153 человек, 58 из них на ИВЛ.

Общее число заболевших с начала эпидемии в крае достигло 51 221 человека. Выздоровело всего 46 139 (+ 40 за сутки) человек. Умерло 3 170 пациентов.

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