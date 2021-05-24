18 пациентов с коронавирусом умерло в Алтайском крае за выходные

За прошедшие сутки умерло 10 человек.
По последним данным оперштаба, в больницах в тяжелом состоянии находятся 153 человек, 58 из них на ИВЛ.
Общее число заболевших с начала эпидемии в крае достигло 51 221 человека. Выздоровело всего 46 139 (+ 40 за сутки) человек. Умерло 3 170 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 18,
- Бийск — 14,
- Новоалтайск — 7,
- Первомайский район — 5,
- Камень-на-Оби, Волчихинский район — по 3 заболевших,
- Залесовский, Ключевской районы — по 2 заболевших,
- Заринск, Бийский, Заринский, Кулундинский, Кытмановский, Ребрихинский, Угловский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.