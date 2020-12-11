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Жизнь

15 пациентов с коронавирусом умерло за день в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 223 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 211 пациентов, умерло 15 человек, сообщили 11 декабря в оперштабе.

Врачи Алтайского края. Коронавирус.
Врачи Алтайского края. Коронавирус.
altairegion22.ru

В тяжелом состоянии, как и днем ранее, находятся 505 человек, 125 из них на аппаратах ИВЛ.

Общее число заболевших ковидом с начала пандемии в Алтайском крае составляет 28 579 человек. Выздоровели всего 25 105.

Не смогли справиться с болезнью 1 260 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 68,
  • Бийск — 19,
  • Рубцовск — 17,
  • Благовещенский район — 7,
  • Камень-на-Оби, Славгород, Калманский, Первомайский, Табунский, Усть-Пристанский — по 6 заболевших,
  • Белокуриха, Заринск, Яровое, Локтевский район — по 5 заболевших,
  • Бурлинский, Волчихинский, Залесовский, Тогульский, Шипуновский районы — по 4 заболевших,
  • Змеиногорский, Ключевской, Крутихинский, Ребрихинский, Родинский, Тальменский, Третьяковский районы — по 3 заболевших,
  • Алейский, Кулундинский, Курьинский, Немецкий национальный районы- по 2 заболевших,
  • Алейск, Баевский, Заринский, Мамонтовский, Михайловский, Новичихинский, Павловский районы — по 1 заболевшему.
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