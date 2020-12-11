15 пациентов с коронавирусом умерло за день в Алтайском крае

В тяжелом состоянии, как и днем ранее, находятся 505 человек, 125 из них на аппаратах ИВЛ.
Общее число заболевших ковидом с начала пандемии в Алтайском крае составляет 28 579 человек. Выздоровели всего 25 105.
Не смогли справиться с болезнью 1 260 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 68,
- Бийск — 19,
- Рубцовск — 17,
- Благовещенский район — 7,
- Камень-на-Оби, Славгород, Калманский, Первомайский, Табунский, Усть-Пристанский — по 6 заболевших,
- Белокуриха, Заринск, Яровое, Локтевский район — по 5 заболевших,
- Бурлинский, Волчихинский, Залесовский, Тогульский, Шипуновский районы — по 4 заболевших,
- Змеиногорский, Ключевской, Крутихинский, Ребрихинский, Родинский, Тальменский, Третьяковский районы — по 3 заболевших,
- Алейский, Кулундинский, Курьинский, Немецкий национальный районы- по 2 заболевших,
- Алейск, Баевский, Заринский, Мамонтовский, Михайловский, Новичихинский, Павловский районы — по 1 заболевшему.