15 пациентов с коронавирусом умерло за день в Алтайском крае

В инфекционных госпиталях с подтвержденной коронавирусной инфекцией лечатся 1 556 человек и 630 пациентов находятся там с вирусной пневмонией.
В тяжелом состоянии 373 человека, из них 99 на ИВЛ.
Общее число заболевших с начала пандемии составило уже 41 790 человек. Выздоровели всего 37 370 человек. Умерло 2 187 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 44,
- Бийск — 13,
- Рубцовск — 12,
- Заринск, Павловский район — 5,
- Алейск, Кытмановский, Поспелихинский, Целинный районы — по 4 заболевших,
- Камень-на-Оби, Новоалтайск, Славгород, Яровое, Кулундинский, Тальменский, Третьяковский районы — по 3 заболевших,
- Алейский, Бийский, Благовещенский, Зональный, Локтевский, Мамонтовский, Михайловский, Рубцовский, Солтонский, Табунский, Тогульский, Хабарский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
- Бурлинский, Ельцовский, Завьяловский, Заринский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Краснощековский, Курьинский, Немецкий национальный, Первомайский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Советский, Топчихинский, Угловский, Усть-Калманский, Чарышский, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.
Вакцинация
20 596 (+474 за сутки) человек получили первую прививку и 8 991 (+739) человек полностью привиты.