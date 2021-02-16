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Жизнь

15 пациентов с коронавирусом умерло за день в Алтайском крае

162 новых случая заболевания коронавирусом подтвердилось за сутки в Алтайском крае. Выздоровело за это время 69 пациентов, умерло 15 человек, сообщили 16 февраля в оперативном штабе.

Коронавирус. Медицина.
Коронавирус. Медицина.
CC0

В инфекционных госпиталях с подтвержденной коронавирусной инфекцией лечатся 1 556 человек и 630 пациентов находятся там с вирусной пневмонией.

В тяжелом состоянии 373 человека, из них 99 на ИВЛ.

Общее число заболевших с начала пандемии составило уже 41 790 человек. Выздоровели всего 37 370 человек. Умерло 2 187 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 44,
  • Бийск — 13,
  • Рубцовск — 12,
  • Заринск, Павловский район — 5,
  • Алейск, Кытмановский, Поспелихинский, Целинный районы — по 4 заболевших,
  • Камень-на-Оби, Новоалтайск, Славгород, Яровое, Кулундинский, Тальменский, Третьяковский районы — по 3 заболевших,
  • Алейский, Бийский, Благовещенский, Зональный, Локтевский, Мамонтовский, Михайловский, Рубцовский, Солтонский, Табунский, Тогульский, Хабарский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
  • Бурлинский, Ельцовский, Завьяловский, Заринский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Краснощековский, Курьинский, Немецкий национальный, Первомайский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Советский, Топчихинский, Угловский, Усть-Калманский, Чарышский, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.

Вакцинация

20 596 (+474 за сутки) человек получили первую прививку и 8 991 (+739) человек полностью привиты.

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