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Жизнь

355 пациентов с коронавирусом в Алтайском крае находятся в тяжелом состоянии

За сутки в Алтайском крае зарегистрировали 185 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили 19 октября в оперативном штабе.

Врачи Алтайского края. Коронавирус.
Врачи Алтайского края. Коронавирус.
altairegion22.ru

На лечении в инфекционных госпиталях с подтвержденным COVID-19 находится 1 838 человек. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают 4 пациента.

В тяжелом состоянии по последним данным 355 больных, из них 135 не могут обходиться без аппаратов ИВЛ.

1 920 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 219 человек находятся там по другим обстоятельствам, 1070 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, заявили в оперштабе.

Всего в регионе развернули 4 346 коек, свободных осталось 369.

За стуки умерло 7 человек. За весь период число скончавшихся составило 652 человека.

Новый аппарат ИВЛ в барнаульской клинической больнице №11.
Новый аппарат ИВЛ в барнаульской клинической больнице № 11.
Анна Зайкова.

Общее число заболевших в регионе — 16 593 человека, выздоровело 14 099 человек (за сутки +123 человека).

Новые случаи

  • Барнаул — 40,
  • Бийск — 24,
  • Рубцовск — 12,
  • Славгород и Первомайский район — по 11 заболевших,
  • Заринск — 10,
  • Новоалтайск — 7,
  • Смоленский район — 6,
  • Камень-на-Оби, Калманский, Косихинский, Целинный районы — по 5 заболевших,
  • Бурлинский, Быстроистокский и Тальменский районы — по 4 заболевших,
  • Локтевский, Ребрихинский, Троицкий, Топчихинский районы — по 3 заболевших,
  • ЗАТО Сибирский, Кулундинский, Новичихинский, Петропавловский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
  • Алейск, Поспелихинский, Рубцовский, Солонешенский, Табунский, Тогульский, Усть-Пристанский, Змеиногорский, Курьинский, Панкрушихинский районы — по одному заболевшему.
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