355 пациентов с коронавирусом в Алтайском крае находятся в тяжелом состоянии

На лечении в инфекционных госпиталях с подтвержденным COVID-19 находится 1 838 человек. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают 4 пациента.
В тяжелом состоянии по последним данным 355 больных, из них 135 не могут обходиться без аппаратов ИВЛ.
1 920 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 219 человек находятся там по другим обстоятельствам, 1070 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, заявили в оперштабе.
Всего в регионе развернули 4 346 коек, свободных осталось 369.
За стуки умерло 7 человек. За весь период число скончавшихся составило 652 человека.
Общее число заболевших в регионе — 16 593 человека, выздоровело 14 099 человек (за сутки +123 человека).
Новые случаи
- Барнаул — 40,
- Бийск — 24,
- Рубцовск — 12,
- Славгород и Первомайский район — по 11 заболевших,
- Заринск — 10,
- Новоалтайск — 7,
- Смоленский район — 6,
- Камень-на-Оби, Калманский, Косихинский, Целинный районы — по 5 заболевших,
- Бурлинский, Быстроистокский и Тальменский районы — по 4 заболевших,
- Локтевский, Ребрихинский, Троицкий, Топчихинский районы — по 3 заболевших,
- ЗАТО Сибирский, Кулундинский, Новичихинский, Петропавловский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
- Алейск, Поспелихинский, Рубцовский, Солонешенский, Табунский, Тогульский, Усть-Пристанский, Змеиногорский, Курьинский, Панкрушихинский районы — по одному заболевшему.