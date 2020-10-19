355 пациентов с коронавирусом в Алтайском крае находятся в тяжелом состоянии

За сутки в Алтайском крае зарегистрировали 185 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили 19 октября в оперативном штабе.

На лечении в инфекционных госпиталях с подтвержденным COVID-19 находится 1 838 человек. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают 4 пациента.

В тяжелом состоянии по последним данным 355 больных, из них 135 не могут обходиться без аппаратов ИВЛ.

1 920 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 219 человек находятся там по другим обстоятельствам, 1070 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, заявили в оперштабе.

Всего в регионе развернули 4 346 коек, свободных осталось 369.

За стуки умерло 7 человек. За весь период число скончавшихся составило 652 человека.

Новый аппарат ИВЛ в барнаульской клинической больнице № 11. Анна Зайкова.

Общее число заболевших в регионе — 16 593 человека, выздоровело 14 099 человек (за сутки +123 человека).

Новые случаи